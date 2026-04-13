8人損失1.5億！「台版地面師」幕後貸款公司 聯手假檢警辦案詐財

警方查扣資產公司不法文件。（記者王冠仁翻攝）

刑事局今天宣布偵破以蔡姓主嫌為首的「台版地面師」案外案。蔡等人以偽造獨居老人代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利；警方發現蔡嫌當時曾用被害人房產，向49歲郭姓男子的資產公司辦理貸款。警方研判郭嫌公司「有鬼」，深入追查，揪出郭居然與假檢警詐騙集團合作，至少有8名被害人被連續行騙，相關財損高達1.5億元。

警方調查，蔡姓主嫌結合律師、台北市員警駱勁達、現卸任里長、法院書記官等人，以偽造獨居老人代筆遺囑的手法，過戶其名下不動產牟利，3年期間詐得11間房、獲利逾1.4億元，這組犯罪集團在前年被警方破獲。

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警方深入追查，發現蔡嫌曾以被害人的房產，向郭姓男子的資產公司辦理貸款，警方進一步清查郭的資產公司，赫然發現該公司居然與詐騙集團聯手詐騙。

警方查出，有一組專門以假檢警方式行騙的詐騙集團，透過網路、亂槍打鳥向被害人行騙，謊稱他們涉入刑案，必須將名下財產交出保管。詐團假扮成檢察官、警察，指示被害人去設定網路銀行並交出帳號密碼，將被害人的財產提領一空。

詐團行騙時，還會趁機打探被害人名下是否有不動產，若有，詐團就會要被害人提供不動產資訊給配合的不動產公司，隨後再轉手給郭嫌的資產公司來進行估價，再帶著被害人去地政事務所簽約並辦理不動產抵押設定。

警方說，郭嫌的資產公司根本是「吸血鬼」，他們設定的貸款期限只有3個月，且月利率1.3%，若無法如期清償就隨即將房屋法拍，並要求高額違約金，多名被害人因此身心俱疲，被迫向親友借貸，郭嫌公司至少獲利1400萬餘元。

刑事局在去年11月與近期先後發動2波搜索行動，在雙北地區逮捕郭等21嫌，查扣贓款79萬餘元、手機15支、電腦4台、筆電5台、被害人貸款文件等，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例送辦。

警方呼籲，民眾面對不明融資或借貸訊息仍需多方查證，切勿輕信誇大不實的廣告，以免淪為詐欺集團肥羊。

警方查扣贓款與電腦等證物。（記者王冠仁翻攝）

警方說明犯案流程。（記者王冠仁翻攝）

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