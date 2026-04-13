為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市警辦案直擊退休婦遭詐面交 活逮女車手扣現金50萬

    2026/04/13 14:14 記者陸運鋒／台北報導
    警方查扣詐騙款項50萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣詐騙款項50萬元。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市大安分局員警因偵辦一起詐欺案件，前往新北市板橋區調查時，發現曾姓女子形跡相當可疑，尾隨後目擊她與梁姓老婦人相約面交50萬元，上前盤查詢問後，意外得知曾女是其他詐騙集團車手，隨即將其逮捕並查扣相關證物，詢後移送偵辦。

    警方調查，85歲梁姓老婦於上月底，在臉書看到投資廣告後，隨即點擊加入LINE投資群組，詐騙集團以專人代操股票、穩賺獲利等話術博取信任，梁婦不疑有他，深信真的能賺錢，因此與對方約定交付款項。

    據知，大安分局瑞安派出所員警本月上旬因偵辦其他詐騙案，前往新北板橋區調閱監視影像時，發現57歲曾女正在打視訊電話，且交談內容相當可疑，隨即尾隨她一路跟到板橋民族公園。

    據指出，警方發現曾女準備與梁姓婦人收取50萬元款項時，立即上前盤查後，意外發現曾女是其他詐騙集團的車手，當場將其逮捕，查扣現金50萬元及手機等相關證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，網路投資廣告多屬詐騙手法，民眾切勿輕信穩賺不賠等話術，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方發現曾姓女子行跡可疑，尾隨後發現她與梁姓老婦人收取詐騙款項，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    警方發現曾姓女子行跡可疑，尾隨後發現她與梁姓老婦人收取詐騙款項，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播