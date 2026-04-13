北市警辦案直擊退休婦遭詐面交 活逮女車手扣現金50萬

警方查扣詐騙款項50萬元。（記者陸運鋒翻攝）

台北市大安分局員警因偵辦一起詐欺案件，前往新北市板橋區調查時，發現曾姓女子形跡相當可疑，尾隨後目擊她與梁姓老婦人相約面交50萬元，上前盤查詢問後，意外得知曾女是其他詐騙集團車手，隨即將其逮捕並查扣相關證物，詢後移送偵辦。

警方調查，85歲梁姓老婦於上月底，在臉書看到投資廣告後，隨即點擊加入LINE投資群組，詐騙集團以專人代操股票、穩賺獲利等話術博取信任，梁婦不疑有他，深信真的能賺錢，因此與對方約定交付款項。

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據知，大安分局瑞安派出所員警本月上旬因偵辦其他詐騙案，前往新北板橋區調閱監視影像時，發現57歲曾女正在打視訊電話，且交談內容相當可疑，隨即尾隨她一路跟到板橋民族公園。

據指出，警方發現曾女準備與梁姓婦人收取50萬元款項時，立即上前盤查後，意外發現曾女是其他詐騙集團的車手，當場將其逮捕，查扣現金50萬元及手機等相關證物，警詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，網路投資廣告多屬詐騙手法，民眾切勿輕信穩賺不賠等話術，如有疑問可撥打165反詐騙專線查證，以保障自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方發現曾姓女子行跡可疑，尾隨後發現她與梁姓老婦人收取詐騙款項，隨即將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

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