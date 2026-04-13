車子被砸上門理論 男子與前同事扭打受傷、身上搜出毒品送辦

鄭男不滿代步車被砸，找上許姓前同事理論，反被搜出毒品。（記者吳昇儒攝）

34歲鄭姓男子11日晚間發現代步車輛遭人破壞，懷疑是前同事找人砸車，隨即跑到公司門口與洪女、許男兩人理論，並發生扭打。警方獲報後，迅速趕抵現場，見鄭男已被壓制在地，隨即在其身上搜出K他命殘渣及毒品咖啡包、未開鋒武士刀。警方將3人帶回詢問，釐清案情，並依違反毒品危害防制條例等罪，將鄭男移送法辦。

警方調查，鄭姓男子於案發當時看見自己的代步車輛遭到破壞，懷疑是前同事搞鬼，便持武士刀跑到百公尺外的公司，找25歲洪女及28歲許男理論。鄭、許2人一言不合發生扭打，過程中鄭男的刀子掉在地上，遭許男壓制。附近民眾見狀馬上報警，請警方到場處理。

請繼續往下閱讀...

警方初步詢問得知，鄭男向徐姓男子商借的代步車，於案發當時遭人砸毀，鄭男認為是洪、許2人找外人來砸車，因此找上兩人對質，沒想到反被壓制在地。

警方也在鄭男身上搜出K他命殘渣袋及毒品咖啡包等違禁品。

附近居民則稱，鄭男長期居住在車內，偶爾會看見該車飄出白色煙霧，不知道他在車裡面抽什麼東西，且有人看過他在車內拿槍對外面瞄準，也不知是真槍、假槍。案發前有看見兩輛車到現場，砸毀鄭男代步的白色車輛，之後就離開現場。

徐姓車主已向警方報案，並提出毀損告訴，目前已調閱周邊監視器追查砸車車輛及車主身分；另鄭男部分持有毒品咖啡包逾5公克，詢後依違反毒品危害防制條例將其移送法辦，K他命部分則進行裁罰，許、洪2人也對鄭男提出傷害告訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

鄭男不滿代步車被砸，找上許姓前同事理論，反被搜出毒品。（記者吳昇儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法