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    把人打到「眼球掉地」將入獄 彰化秀水鄉代主席嘆司法冰冷

    2026/04/13 13:33 記者湯世名／彰化報導
    秀水鄉代會主席蔣憲忠近期將入獄，他強調會勇敢面對、坦然承擔。（資料照）

    秀水鄉代會主席蔣憲忠近期將入獄，他強調會勇敢面對、坦然承擔。（資料照）

    無黨籍彰化縣秀水鄉代表會主席蔣憲忠，與人發生口角衝突，他找人持槍枝、鐵棍圍毆對方，並打到整顆左眼球掉地；最高法院最近維持二審判蔣4年6月有期徒刑定讞，即起解職、近期將入獄。蔣憲忠今天（13日）在臉書發文會勇敢面對、坦然承擔，但他也強調雙方都已和解，司法卻以傷勢為依據將他變被告；黯然面對冰冷司法，希望司法單位能理解來龍去脈，不要因片面資訊就將他定型，否決良好一面。

    一審彰化地方法院一審依傷害致重傷害罪判蔣憲忠5年徒刑；蔣上訴認罪並賠償30萬元和解，二審高等法院台中分院酌減改判4年6月刑；最高法院維持二審，判蔣4年6月有期徒刑定讞。

    蔣憲忠在臉書發文說，人生的路有起有落，他始終告訴自己要勇敢面對、坦然承擔；人生總有一些關卡，終究要自己面對，心中萬般不捨，最放不下的始終是這片他深愛的土地與一路相挺、從未嫌棄他與支持他的鄉親、好友。

    他今天在受訪時進一步說，心中委屈難免想重申，此案確實起於對方有幫派背景人士酒後滋事，持酒瓶欲攻，他們受威脅當下自然反制，雙方衝突事後已達成共識冰釋前嫌，若非對方有錯在先，怎可能始終不曾提告不要求賠償，不僅與他們無條件和解，還呈狀陳述意見幫他們求情，並在庭上明言不提告追究，雙方已明確表示諒解理解。法、理、情不究是非曲直不分對錯，令他深感無奈與心寒，黯然面對冰冷司法，懇請警方能理解整個來龍去脈，不要因片面資訊就將他定型，否決良好一面 。

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