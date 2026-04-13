台東市外環道知名部落餐廳中午大火 木造桌椅助火勢

台東市外環道阿里岸風味餐廳中午火警。（記者黃明堂攝）

台東市外環道旁知名部落風味餐廳「阿里岸」於今天中午時分驚傳火警。位於餐廳內部突然冒出濃煙並竄出烈火，由於店內多為木造桌椅易燃材質，火勢一度相當猛烈，大量白煙直沖雲霄，數公里外清晰可見，外環道一度封閉，消防人員約半小時撲滅火勢，燃燒面積約300平方公尺，起火原因待調查。

台東縣消防局接獲報案後，隨即出動多部消防車輛及大批隊員趕往現場救援。消防人員抵達時，火舌已從餐廳竄出，現場瀰漫刺鼻焦味。警消人員第一時間封鎖周邊道路進行佈線搶救，成功阻絕火勢向鄰近建築物蔓延。

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餐廳洪姓老闆語氣中難掩焦慮與無奈。他表示，今天是公休日，中午餐廳並未營業，當時他正準備回來處理登記相關事務，沒想到剛進門就發現室內開始冒煙，當時濃煙擴散速度極快，根本來不及衝進去滅火或搬動財物，只能趕緊報案並撤離至安全地帶。

經過消防隊員全力灌救，火勢在短時間內獲得控制，所幸案發時非營業時間，店內並無顧客，未造成任何人員受傷。現場觀察，餐廳的木造門面與內部飾材受損嚴重，部分屋頂結構受火燒及高溫影響毀壞，目前起火的具體原因仍有待進一步調查與釐清。對於這間深受當地人與遊客喜愛的風味餐廳遭遇火劫，鄰近住戶也紛紛表示惋惜。

台東市外環道阿里岸風味餐廳中午火警，濃煙飄散。（記者黃明堂翻攝）

台東市外環道阿里岸風味餐廳中午火警，用餐區竄火。（記者黃明堂翻攝）

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