外籍單車騎士挑戰合歡山 低估山區溫度花蓮警助保暖

來自英國的外籍單車女騎士挑戰合歡山，日前行經中橫台14甲線大禹嶺路段時，因低估高山氣候及陡坡難度導致失溫，體力不支癱坐在路旁，所幸花蓮縣新城警分局合歡派出所員警巡邏經過發現。（圖由警方提供）

來自英國的外籍單車女騎士挑戰合歡山，日前行經中橫台14甲線大禹嶺路段時，因低估高山氣候及陡坡難度導致失溫，體力不支癱坐在路旁，所幸花蓮縣新城警分局合歡派出所員警巡邏經過發現，立即載回派出所提供熱食、暖氣救援，讓英籍女子感激直呼：「台灣警察救了我一命！」

新城警分局今指出，合歡派出所員警日前下午4點多巡邏行經台14甲線37公里處（接近大禹嶺路段）時，發現1輛越野自行車倒置地，1名外籍女子神情疲憊、身體瑟縮坐在路邊。員警見狀隨即停車查看，由於現場氣溫驟降，員警以英語詢問發現，該名女子因高山寒冷引發失溫，手腳發麻無法繼續騎乘。

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警方檢視其身體無外傷後，考量高山寒風刺骨，隨即把人車載回派出所。員警除提供熱茶、暖暖包，更開啟電暖器讓其緩慢回溫；所長見女子飢寒交迫，也貼心準備熱騰騰的食物供其補充體力。這名英國女子事後向警方表示，她正透過單車環遊世界並拍攝影片，當天從南投出發欲前往太魯閣，沒想到高山氣候多變，險些發生意外。

合歡所員警隨後也協助聯繫鄰近民宿，安排該名英籍女子留宿1晚休養體力。女子臨行前頻頻向警方致謝，直言若非警察及時出現，後果不堪設想。新城警分局提醒，合歡山等高山地區氣候瞬息萬變，日夜溫差極大，民眾進行長途騎乘或登山活動前，務必備妥防寒裝備並評估體能狀況，以免發生險境。

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