手機比門市便宜一半 想買先匯訂金1000！彰化顏男慘判1年4月

男子靠臉書，賣手機詐騙，詐金才7500元，被判1年4月徒刑。（資料照）

彰化顏男在臉書社群散佈「販售優質手機」的訊息，由於圖片製作精美，且手機價格比門市便宜一半，不少網友心動，他私下回覆得先匯1000元訂金，其中3人依約匯款到指定帳戶，後來證實是詐騙。顏男詐得金額才7500元，卻因觸犯《以網際網路對公眾散佈詐欺取財罪》3罪，被判法定刑3年4月，應執行1年4月。

判決書指出，顏男以英語暱稱在臉書社群散布「優質手機販售」消息，由於相片製作精美，價格又比門市便宜許多，吸引諸多網友留言「想購買」。

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顏男私訊要求對方匯款1000至3000元不等訂金，共3人分別匯款至顏男指定帳號作訂金，其中一人還被通知，帳戶被凍結須重覆匯款，該名買家共匯5500元，另2人各匯1000元，3人後來均未收到顏男後續通知，因此上警局報案。

顏男到案後坦承犯行，他要求法官體諒他上有老母，下有2名幼兒需要扶養，給予輕判。由於被告均未與被害人取得和解，詐騙金額雖只有7500元，但每罪均判1年1月至1年2月，法定刑3年4月，應執行1年4月。

警方提醒，臉書是交友平台，若要做商品交易，最好以「面交」，當場驗貨交錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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