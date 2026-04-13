金蘭第4代鍾淳仁自創康普茶爆使用過期品 桃園衛生局勒令下架

桃園地檢署本月10日會同桃市府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署搜索，現場查獲逾期原料、半成品及成品共47項、總計325.67kg。（桃園市衛生局提供）

由國內知名金蘭食品第4代鍾淳仁創辦的「好菌好俊康普茶」驚爆塗改有效期限標籤，並使用過期原料、成品，桃園地檢署本月10日會同桃市府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署搜索，現場查獲逾期原料、半成品及成品共47項、總計325.67kg，鍾淳仁及其妻分別被檢方諭知100萬元、30萬元交保。

桃園市衛生局表示，查扣的證物已全數封存，勒令業者停止製造及販售，同時啟動回收機制，限期於今（13）日完成下架，未完成最高可罰300萬元。

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鍾淳仁為金蘭食品第4代，曾在2005年擔任金蘭董事長，後因家族爆發經營權之爭卸任，投入康普茶領域創辦好菌好俊康普茶品牌，他致力於推廣發酵美學，在業界有「發酵教父」之稱，豈料，竟爆出塗改效期、使用過期原料與成品。

衛生局表示，經聯合查緝發現，該公司生產多款康普茶產品，包括300ml玻璃瓶及750ml香檳瓶包裝，並委託其他業者代工生產330ml鋁罐產品，稽查人員於廠內查獲多項逾期原料、半成品及成品，且業者坦承確有使用逾期原料、成品投入製程的情形，此外，也發現業者指示員工以化學溶劑塗銷罐底原效期標示後重新打印以延長保存期限，嚴重影響食品安全與消費者權益。

衛生局表示，為防止違規產品持續流入市面，已責令業者立即通知所有下游通路業者下架違規產品，並應於今（13）日24點前完成下架，亦請相關縣市衛生局協助督導轄內通路業者儘速完成下架及回收作業，以確保消費者食用安全，若業者未依限完成下架作業，將依食品安全衛生管理法第47條規定裁處，最高可處新臺幣300萬元罰鍰。

另，業者行為已違反同法第15條第1項第7款及第8款等規定，並涉有刑事責任，已由桃園地檢署偵辦中，依同法第49條規定，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8000萬元以下罰金。

桃園地檢署本月10日會同桃市府衛生局、衛生福利部食品藥物管理署搜索。（桃園市衛生局提供）

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