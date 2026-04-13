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    首頁 > 社會

    陳昭姿疑林秉文恐有「詐死」之嫌 法務部：將審慎確認相關真實性

    2026/04/13 12:24 記者楊心慧／台北報導
    立法院司法及法制委員會今審查刑法修正草案，法務部常務次長馮成備詢。（記者陳逸寬攝）

    立法院司法及法制委員會今審查刑法修正草案，法務部常務次長馮成備詢。（記者陳逸寬攝）

    捲入「88會館」洗錢案棄保潛逃的PGtalk負責人林秉文，3月23日晚間於柬埔寨西港遭伏擊槍殺身亡，立委陳昭姿質詢時提醒林秉文「身中29槍、面目全非」，加上柬埔寨本就是詐欺王國，林秉文恐有詐死、假死的嫌疑，要求法務部審慎調查，法務部常務次長馮成指出，將審慎確認相關真實性。

    立法院司法及法制委員會今審查刑法修正草案，陳昭姿提起「洗錢教父」林秉文在柬埔寨被槍殺，但他「身中29槍、面目全非」，其背後牽扯高官顯貴，若真如報導所述，死狀嚴重毀容，那要如何確認身分？尤其台灣與柬埔寨並無司法互助機制，請問法務部與警政署如何查證通緝犯是否死亡？

    馮成指出，案件細節目前柬埔寨警方仍在調查，我方會審慎確認相關真實性。

    陳昭姿反問是否進行指紋或DNA比對？是我方採樣，還是仰賴柬埔寨提供資料？她質疑柬埔寨向來被視為詐欺王國，林秉文買通人來詐欺也不困難，如果當地資料就全盤相信？馮成答詢指出，我國駐外單位及刑事局聯絡官已介入了解，並協助家屬處理相關指認事宜，會審慎處理。

    陳昭姿認為應該要採取嚴格程序，確認林秉文確實死亡，這是涉及重大金流、牽涉政商關係的案件，不能僅憑境外資訊就認定死亡。馮成表示，地檢署會依相關程序審慎處理，法務部也會要求慎重看待此案，真實性會做詳加檢查。

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