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    驚悚！台中富商遭登門洗劫600萬還燒炭想滅口 嫌犯開庭全認罪

    2026/04/13 12:03 記者陳建志／台中報導
    台中謝姓男子前年夥同胡姓男子洗劫廖姓富商，還綑綁燒炭企圖滅口，檢方依殺人未遂、強盜起訴，今天開庭謝男全認罪。（記者陳建志攝）

    台中謝姓男子前年夥同胡姓男子洗劫廖姓富商，還綑綁燒炭企圖滅口，檢方依殺人未遂、強盜起訴，今天開庭謝男全認罪。（記者陳建志攝）

    台中謝姓（29歲）、胡姓男子，前年6月潛入廖姓富商住處，持刀綑綁後，在屋內搜刮超過360萬的外幣、台幣，並持提款卡盜領254萬元，兩人擔心犯行曝光竟決定滅口，先將廖男餵藥後燒炭，期間見廖男醒來還持續加炭，所幸廖男暗中開窗並趁隙報警才獲救，警方事後逮捕謝男，胡男則逃逸遭通緝，檢方依殺人未遂、加重強盜起訴，台中地院今天開庭，謝男全認罪，但強調僅分到50萬，且沒有拿到外幣。

    中檢起訴指稱，謝男（29歲）與胡男得知廖姓男子家中放有大量財物，前年6月2日凌晨1點多先懸掛偽造車牌開車到廖男在台中西屯住處，凌晨3點多趁家中大門沒關闖入，胡男從廖男家中持1把刀，將廖男押到房間廁所，並將他綑綁後，開始在屋內搜刮財物。

    兩人共在屋內搜刮港幣68萬元（約新台幣271萬）、韓元4000萬元（約新台幣84萬）、人民幣5000元、澳幣4000元、馬來西亞幣5000元、越南盾3000萬元（約新台幣3萬5千元）、新台幣近4萬元、迪奧後背包、LV外套、LV手提包、勞力士金錶等物品後放在床上。

    接著逼問廖男交出提款卡與密碼，由謝男前往自動提款機領款，前後共盜領254萬餘元，當天下午2點，胡男拿著搶來的外幣，搭UBER至彰化縣員林鎮兌換，並由謝男在家中監控廖男的行動。

    直到當晚8點多，兩人擔心犯行曝光決定滅口，兩人先讓廖男服下不明藥物昏睡，接著燒炭意圖製造廖男因二氧化碳中毒意外死亡，期間見廖男醒來偷偷打開窗戶並趁隙報警才獲救，謝男後來落網、胡男則逃逸遭通緝，謝男依殺人未遂、加重強盜、偽造文書等罪嫌起訴。

    台中地院今天開庭，謝男對於檢方指控全部認罪，辯護人則稱謝男僅分到50萬，且沒有拿到外幣。

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