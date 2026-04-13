新黨游智彬至民進黨部丟雞蛋 藉端滋擾裁罰2000元

新黨副秘書長游智彬。（資料照）

世界棒球經典賽3月上旬在日本東京巨蛋分組預賽開打期間，行政院長卓榮泰搭機前往日本為台灣隊應援加油，新黨副秘書長游智彬質疑卓花費公帑，前往民進黨中央黨部丟雞蛋，台北市警局中正一分局將游男依違反社會秩序維護法送辦；台北地院簡易庭法官審理後認為游智彬構成無正當理由「藉端滋擾公共場所」，裁定處以2000元罰鍰。

中正一分局移送指出，游智彬於今年3月11日下午1時許，手持牛皮紙袋及雞蛋至民進黨黨部外，朝民進黨黨部丟擲雞蛋，還差一點砸中記者，警方2度舉牌警告，最終將他架離現場，依社維法究辦。

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警方指出，民進黨當天在中央黨部召開中常會，游智彬下午1時許搭車至黨部外，向卓榮泰嗆聲大罵「卓榮泰吹牛皮」，跨越馬路企圖進入大樓，並朝現場的媒體採訪區亂丟一顆雞蛋，雞蛋砸中一名攝影記者，所幸記者沒有受傷。

游智彬事後向警方供稱，他沒有丟擲雞蛋，還推稱是卓榮泰拿牛皮紙袋來羞辱立委，他認為台灣會完蛋，因此就拿牛皮紙袋、雞蛋至民進黨部來嘲諷民進黨，雞蛋是因為警方推擠、壓迫才導致落地、破碎。

警方認為游智彬涉犯藉端滋擾公共場所，蒐集現場監視器畫面、影片及擷圖、在場員警報告等證據，依社維法規定將游男函送台北地院簡易庭裁處。

北院法官審查後認為，監視畫面可證游智彬確實有朝民進黨中央黨部門口丟擲雞蛋，還險些砸中人，認定游智彬的行為已踰越一般社會大眾所容許的合理範圍，妨害他人的正常活動，客觀上已達到滋擾公共場所安寧秩序的程度，也缺乏正當理由；游男的辯解也與現場影片不相符，不足採信。法官審酌游智彬的違犯情節、年齡、智識程度、所生危害等，裁定處以罰鍰2000元。可抗告。

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