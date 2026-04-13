違停遭怒斥不滿尾隨騎士 他持棍棒攔車嗆「這我地頭」被送辦

持球棒攔車嗆騎士的陳嫌，今早被警方通知到案，依妨害自由、恐嚇等罪嫌偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

許姓男子等3人昨天（12日）上午騎機車行經新北市石碇區，看見違規停車時嗆陳姓車主「停這幹嘛！」，陳男暴怒持棍棒追上前，將其中陳姓、林姓男子攔下嗆「這是我的地頭！」，並要求許男返回道歉，新店分局警方獲悉後，今主動通知陳男到案說明，依恐嚇罪嫌偵辦。

新店警分局調查，19歲許男及陳姓、林姓友人等3人昨天上午，分乘3台機車前往石碇遊玩，行經石碇西街1家超商前時，發現46歲陳男將汽車違停車輛擋住道路，許男喝斥對方「停在這幹什麼！」後，3人隨即騎車離去。

請繼續往下閱讀...

據知，陳嫌心有不甘踩油門尾隨3人，怒氣沖沖持棍棒將陳、林男攔下，嗆聲「不知道這是我的地頭？」，一陣怒罵後要求2人致電許男返回現場，而許男返回隨即向陳嫌致歉後離去。

據指出，警方發現該段過程影像被上傳至社群threads，雖查詢未有相關報案紀錄，仍主動介入調閱監視影像追查，於今早8時許通知陳嫌到案說明，詢後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，行駛中如遇行車糾紛應保持心平氣和，並立即撥打110通知員警到場處置，切勿滋生事端，以免觸法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法