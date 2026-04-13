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    首頁 > 社會

    「男生」、「煙」害慘彰化男 被判16年2月

    2026/04/13 11:43 記者顏宏駿／彰化報導
    洪男用暗號做毒品交易，法官判處16年2 月徒刑。（資料照）

    洪男用暗號做毒品交易，法官判處16年2 月徒刑。（資料照）

    彰化警方透過監聽，破獲洪男販賣毒品，惟交易時雙方都用「男生」、「女生」、「糖果」、「煙」作為毒品暗語，洪男辯稱買方向他「借錢」而已，他沒有販毒，但警方找來買家，證實「男生」、「煙」就是海洛因暗號，「女生」、「糖果」是安非他命暗號，法官據此認定被告販毒2次，獲利3000元，判處有期徒刑16年2月

    判決書揩出，洪男分別在去年12月6日、14日，在鹿港鎮住處兩度販賣海洛因給某買家，每包0.4克，價格均為新臺幣3000元，洪並當場收錢完成交易。

    警方的通訊監察譯文顯示，買家說「你昨天說的煙有嗎？」洪男立刻回「有啊」買家不久就到洪的住處，監視器拍到雙方碰面。但洪男辯稱，他是要借錢，「煙」不是代表毒品，煙就是香煙。

    法官傳喚買家作證，買家供稱，他們交易時都用「男生」、「煙」作暗號，代表海洛因，「女生」、「糖果」代表安非他命。他2次向洪男買「煙」，就是買海洛因。

    法院審酌兩起犯行犯意各別、行為互殊，應分論併罰。被告販賣第一級毒品2次，第2次有自白，獲減刑，分別量處15年10月及7年10月，定應執行16年2月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

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