奇葩速限！台1線250米連降3段速限+測速桿，原因曝超傻眼

50公里速限牌就設在測速桿旁，用路人怒轟搶錢。（圖由警方提供）

奇葩速限！省道台1線彰化花壇鄉往彰化市北上車道，短短250公尺內設有70、50與30公里的速限標誌牌，且70與50公里標誌牌之間還有1支固定式測速照相桿，不少用路人開車行經該處都緊急煞車，險象環生，甚至有人怒轟「根本陷阱，是在搶錢嗎？」彰化縣警局交通隊了解後發現，原來是之前該路段曾有埋設管線工程，工程結束後該支速限50公里牌子忘了拆除，今天（13日）已將其拆除。

駕駛人指出，行經該路段時先看到限速70標誌牌，緊接著出現1支測速照相桿，桿子前方還有1面限速50公里的牌子，正常用路人鐵定瞬間減速，萬一後方追撞後果不堪設想，根本設計不良；而在經過50公里牌子後約100米，竟然又出現速限30公里的標誌牌，當下又得要減速，險象環生。

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另有用路人說，限速50牌子擺在測速照相桿前方，根本是製造超速陷阱；且短短的幾百米竟然有70、50與30公里的3支速限標誌牌，一路從70公里驟降到30公里，真的讓人不知所措，不知道時速到底該開多少才對，感覺就是在玩用路人，根本是奇葩速限。

有網友則分析，這支50公里速限牌應該是施工後還沒拆掉；另有人研判，目前30公里速限牌附近正在進行大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，因此進入工區前本來就應提前減速。

交通隊指出，這3支牌子只有70公里速限牌是警方所設，50公里速限牌應是之前該處曾施工埋設管線所設，但工程結束後卻未隨之拆除，今天已進行拆除；至於30公里速限牌，則是該處進行大埔截水溝堤岸道路拓寬工程所設，提醒用路人放慢車速行駛。

台1線花壇段速限70公里。（圖由警方提供）

工程人員今天將50公里速限牌拆除。（圖由警方提供）

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程前。設有30公里速限牌，提醒用路人減速慢行。（圖由警方提供）

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