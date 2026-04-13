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    首頁 > 社會

    電動自行車停家門口遭竊 2嫌落網辯「腳痛才騎走」已變賣

    2026/04/13 10:55 記者陸運鋒／台北報導
    王嫌（前）將電動自行車騎走，周嫌（後）則是把風，2人已將贓物變賣。（記者陸運鋒翻攝）

    王嫌（前）將電動自行車騎走，周嫌（後）則是把風，2人已將贓物變賣。（記者陸運鋒翻攝）

    王姓、周姓男子上週某日行經台北市南港區中坡北路一處巷內時，見公寓大門旁一台電動自行車未上鎖，竟順手牽羊竊走，而失主陳姓女子發現電動自行車不翼而飛，隨即向南港分局警方報案，警方連日調閱監視影像追查，將2嫌查緝到案，但他們辯稱是腳痛才會騎走且已變賣，詢後依竊盜罪嫌送辦。

    南港警分局調查，42歲陳女於上週某日上午9時許，將價值11500元電動自行車停放自家公寓大門旁，當天下午4時許取車時，發現電動自行車已遭竊，隨即向警方報案求助。

    據知，警方連日調閱過濾多支監視影像後，發現69歲王姓及52歲周姓男子涉有重嫌，其中周嫌為把風、王嫌則是下手偷竊電動自行車，警方鎖定2嫌身分後，通知到案說明。

    警詢時，周嫌辯稱是因腳痛行動不便，才叫王嫌騎走該電動自行車，至於竊取的電動自行車已經變賣，警詢後將2嫌依竊盜罪嫌移送士林地檢察署偵辦。

    警方呼籲，民眾應妥善保管自身財物，避免宵小有機可乘。另竊取他人財物涉犯刑法竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

    陳姓女子遭竊的電動自行車。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓女子遭竊的電動自行車。（記者陸運鋒翻攝）

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