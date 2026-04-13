為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    4萬元的「天價牛奶」？南投婦人險被詐騙

    2026/04/13 10:35 記者張協昇／南投報導
    竹山警分局員警與郵局行員適時攔阻一樁網路推銷詐騙案。（警方提供）

    竹山警分局員警與郵局行員適時攔阻一樁網路推銷詐騙案。（警方提供）

    什麼樣的牛奶，竟要價4萬元!南投縣竹山鎮近日發生一起網路推銷詐騙案。一位婦人受友人介紹，欲臨櫃匯款4萬餘元購買來源不明的2箱牛奶，所幸竹山郵局行員機警發現異狀即時通報竹山派出所，合力成功攔阻，守住婦人的辛苦錢。

    竹山警分局竹山派出所警員劉凱琪、鄭其勻，日前接獲轄區竹山郵局行員通報，稱有一名婦人疑似遭到詐騙。員警趕抵現場了解，發現該婦人經朋友介紹在LINE上認識一名陌生賣家，雙方從未見面，對方卻以吃了可以健康的誇大效能推銷2箱牛奶，總價4萬元。

    警方到場發現該產品不僅包裝成分標示不明、缺乏國家認證標章，且價格顯不相當，通路極為可疑，屬典型的「假推銷」詐騙，立即聯繫婦人家屬，其子在電話中表示母親極可能受騙，請求警方協助攔阻。在員警耐心地分析近期網路詐騙案例與相關權利告知後，民眾終於察覺受騙，決定放棄匯款離開現場。

    警方除依規定完成165系統通報外，並交由分局偵查隊繼續追查幕後詐騙集團，呼籲民眾勿輕信各種推銷話術，對於誇大不實高額產品要小心求證，以免受騙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播