4萬元的「天價牛奶」？南投婦人險被詐騙

竹山警分局員警與郵局行員適時攔阻一樁網路推銷詐騙案。（警方提供）

什麼樣的牛奶，竟要價4萬元!南投縣竹山鎮近日發生一起網路推銷詐騙案。一位婦人受友人介紹，欲臨櫃匯款4萬餘元購買來源不明的2箱牛奶，所幸竹山郵局行員機警發現異狀即時通報竹山派出所，合力成功攔阻，守住婦人的辛苦錢。

竹山警分局竹山派出所警員劉凱琪、鄭其勻，日前接獲轄區竹山郵局行員通報，稱有一名婦人疑似遭到詐騙。員警趕抵現場了解，發現該婦人經朋友介紹在LINE上認識一名陌生賣家，雙方從未見面，對方卻以吃了可以健康的誇大效能推銷2箱牛奶，總價4萬元。

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警方到場發現該產品不僅包裝成分標示不明、缺乏國家認證標章，且價格顯不相當，通路極為可疑，屬典型的「假推銷」詐騙，立即聯繫婦人家屬，其子在電話中表示母親極可能受騙，請求警方協助攔阻。在員警耐心地分析近期網路詐騙案例與相關權利告知後，民眾終於察覺受騙，決定放棄匯款離開現場。

警方除依規定完成165系統通報外，並交由分局偵查隊繼續追查幕後詐騙集團，呼籲民眾勿輕信各種推銷話術，對於誇大不實高額產品要小心求證，以免受騙。

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