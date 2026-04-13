獨家》冒用父名簽本票借錢還不出 男子遭重判5年刑

張姓男子冒用父親名義簽發本票與借據向他人借錢，後因還不出錢東窗事發，台南地院依偽造有價證券罪合併判張男五年徒刑。（資料照，記者王俊忠攝）

張姓男子因缺資金花用，涉兩度冒用其父親名義簽發5張面額共150萬元的本票及9張面額共310萬元的本票，以及連帶保證人是張父的借據，向名叫阿晨的人士借款，後因張男還不出錢，阿晨拿上述本票向法院聲請強制執行，張父否認有簽發本票與借據，台南地院依兩個偽造有價證券罪合併判張男5年有期徒刑。

判決指出，張男未獲其父親授權，以父親名義簽發本票或同意擔任借款的連帶保證人，涉於2023年6月在台北某處簽發5張本票，寄給阿晨表達借錢，阿晨向張男回說「那本票資料填寫有缺漏」，張男再偽造簽發其他本票與借據。另於2023年6月至10月間某日，又在台北某處接續以相同方式在9張面額共310萬元的本票發票人欄位偽簽其父親的姓名；並在9張面額共310萬元的借據上、偽簽連帶保證人是其父親的姓名，彰顯張父是他借款的連帶保證人。

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張男偽造9張本票與借據後再寄給阿晨作為借款的擔保品，後因張男未依約償還借款，阿晨拿上述本票向法院聲請強制執行；張男父親否認曾經簽發上述本票與借據，檢警查獲是張男冒用父親名義偽造的票據。台南地院判張男兩個偽造有價證券罪、各4年徒刑，合併應執行5年，還可上訴。

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