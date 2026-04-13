逆轉！東區「滿月甜甜圈」遭爆老鼠亂竄 閃辭員工誹謗慘賠70萬

北市衛生局曾於2023年11月稽查「滿月甜甜圈」時，除查獲3項過期食品外，也發現咖啡機下方有老鼠屎及設備髒污等衛生缺失，當時裁罰18萬元。（資料照，北市衛生局提供）

台北市東區知名店家「滿月甜甜圈」前年遭離職員工在社群平台Threads發文指控店內出現老鼠、使用過期食材且衛生環境不佳，掀起食安爭議。台北地檢署偵查後認定，王姓員工貼文內容部分與事實不符，已損害店家名譽，涉犯誹謗罪，考量其坦承犯行並與業者達成和解，依刑事訴訟法第253條予以緩起訴1年處分，並須賠償70萬元。

檢方調查，王男2024年7月應徵進入「滿月影像股份有限公司」旗下的「滿月甜甜圈」大安店工作，未料到職當天即因故離職，僅工作一天便離開。

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離職後，王男隨即在Threads連續發布多篇貼文，詳述他所稱的店內衛生問題，例如他在貼文中寫道：「前兩天我去一家位於忠孝敦化站附近的甜甜圈店打工，那天是我第一次去那邊打工，也立馬想離職，一進門就看到活老鼠被裝在塑膠袋裡面隨意地放在門旁邊，員工休息室裡面滿滿的老鼠味，一堆東西都過期了，但還繼續用。」

王男並指稱，店內「粥都煮一大鍋，一直重複使用直到賣完」，咖啡機僅以清水清洗，「咖啡的器具並沒有拆開洗過，我一打開滿滿的都是垢」，另稱皮蛋為「幾個月前叫的」，半熟溫泉蛋則是「一個多禮拜前的東西」，最後以「#花了錢吃過期食品」等標籤作結，引發網友關注與轉傳。

滿月甜甜圈認為，相關言論已嚴重損害商譽，依法提出告訴。檢方調查發現，王男入職時曾簽署「員工關係保護辦法」，承諾不得對外公開指摘公司，經偵查，王男坦承貼文內容帶有情緒性用語，且部分與事實不符，足以影響公司名譽及社會評價，因此認定其涉犯誹謗罪。

承辦檢察官審酌，王男過去並無刑事犯罪紀錄，犯後坦承不諱、深表悔悟，且積極與告訴人達成調解，告訴人公司也同意給予改過自新的機會，依刑事訴訟法第253條予以緩起訴1年處分，並須賠償滿月公司70萬元。

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