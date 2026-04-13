外籍遊客誤入阿塱壹古道 台東警關懷後移請屏東縣府行政裁處

外籍遊客誤闖阿塱壹古道，在台東南田端被達仁警方人員尋獲。（大武警分局提供）

位於台東與屏東交界的阿塱壹古道（旭海觀音鼻自然保留區）須申請入山許可才能進入，近日發生一起外籍遊客因不熟悉相關法規而從屏東端誤闖的事件，最終在台東南田端被達仁警與管理單位人員尋獲，達仁警方在確保遊客安全之餘，也展現兼顧柔性關懷與依法行政的執法態度。

大武分局表示，達仁所副所長林茂成與警員蔡侑軒日前接獲通報，指稱有外籍旅客未經申請，逕自自屏東旭海端進入步道，立即趕赴南田部落一帶搜尋，最終在海灘上發現該名外籍遊客。當時該旅客神情茫然、略顯疲憊，獨自行走於海岸。達仁警隨即上前關心，並透過翻譯軟體進行溝通，了解其因嚮往古道自然景觀，但未掌握該區屬「自然保留區」之相關規範，在未申請入山許可、也未聘請合格導覽解說員的情況下，便由屏東端進入。

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儘管語言不通，達仁警仍秉持「國民外交」精神，先行確認其身體狀況並提供飲水協助休息，隨後耐心說明我國相關法規與保留區管理規定。全案後續依程序移請屏東縣政府相關主管機關辦理。

大武警分局提醒，阿塱壹古道並非一般觀光步道，而是依法嚴格保護之自然區域。民眾如欲進入，須事先向主管機關申請許可，並依法聘請專業導覽解說員陪同，才可進入。依文化資產保存法第108條規定，未經主管機關許可，擅自進入自然保留區者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

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