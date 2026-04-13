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    藥妝店女工讀生和主管爆糾紛！雙方男友鬥毆 新莊警逮人3交保

    2026/04/13 10:04 記者吳仁捷／新北報導
    新北市新莊一間藥妝店傳出女工讀生不滿主管要求，嫌隙引發口角，李女男友張嫌撂人到場；警方逮獲帶頭打人的張嫌、盧嫌及劉嫌，三人裁定交保。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊一間藥妝店傳出女工讀生不滿主管要求，嫌隙引發口角，李女男友張嫌撂人到場；警方逮獲帶頭打人的張嫌、盧嫌及劉嫌，三人裁定交保。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊區新泰路一帶深夜驚傳聚眾鬥毆案件，新莊警分局獲報派遣員警趕抵，到場時，一名男子頭部受創送醫；警方初步調查，疑為李姓女工讀生工作不符合公司要求，張姓女主管多次要求改善，導致雙方嫌隙，引發口角後各自找男友前來，但李女男友張嫌還撂來3人，一言不合打傷女主管男友陳男頭部，造成腦震盪，警方逮獲唆使的張嫌等4人，其中包括一名侯姓少年，全案依法送辦、交保，約制暴力案件。

    新莊警方12日凌晨獲報，新莊一間連鎖藥妝店傳出打人，警方到場，只剩下遭打傷的陳男及23歲張姓女主管及對方22歲李姓女工讀生；警方初步了解，疑因22歲李姓女工讀生工作常被質疑，23歲張姓女主管要求李女改善未果，雙方11日再度因工作引發口角，張女找來男友陳男，李女也打給20歲男友張男，張男再找來20歲盧姓男子、25歲劉姓男子及17歲侯姓少年共4人到場。

    雙方到場一言不合，張嫌夥同少年在內，4人圍毆陳男，還重擊陳男後腦勺，造成他挫傷，行兇4人隨後鳥獸散，警方到場，了解衝突內容、原因，先將傷者送醫，到院被檢出頭部挫傷、輕微腦震盪及多處擦挫傷，暫無生命危險。

    警方隨即調閱監視器，迅速鎖定涉案人身分，查緝張姓、盧姓、劉姓及侯姓少年等4名犯嫌到案，全案依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，涉案少年移送少年法庭審理，張姓女店長及陳男提告殺人未遂、恐嚇及公然侮辱等指控，一併移請檢察官偵辦釐清；訊後法院認定犯行囂張、罪行重大張嫌（李女男友） 3萬元交保、盧嫌及劉嫌均2萬元交保，少年無保責付，由家長帶回管教。

    警方強調，涉案人因糾紛找友人到場引發衝突，嚴重影響社會秩序，對於任何聚眾鬥毆及暴力行為，警方均秉持「零容忍」立場，必定迅速查緝、依法究辦，以維護社會治安與民眾安全。

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