轉彎沒打燈露餡！ 花蓮毒品通緝犯「毒駕」貨車被逮送辦

花蓮縣玉里警分局查獲潘姓男子遭通緝未到案又涉嫌吸毒後開貨車。（圖由民眾提供）

花蓮縣富里鄉30歲潘姓男子，日前駕駛小貨車行經和平街時，因右轉未打方向燈引起巡邏員警注意，攔停盤查後不僅發現他遭通緝，更因毒品快篩呈陽性反應，當場被警方查獲涉嫌「毒駕」。玉里警分局富里分駐所訊後，將潘男依毒品通緝解送歸案，並依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

玉里警分局今指出，富里分駐所員警於上月31日上午9點多執行勤務，在富里鄉和平街路段發現潘男駕駛的小貨車違規，右轉時未依規定使用方向燈，遂上前攔查。員警在與駕駛潘男交談過程中，察覺其神情異常緊張、眼神閃爍，且對答內容支吾其詞，警員隨即一面以閒聊方式穩定其情緒，一面呼叫線上警力支援。

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待支援警力到場後，警方查證潘男身分，發現其正因毒品案遭到通緝，由於潘男當時正在駕駛車輛，警方為釐清是否有毒駕情事，對其進行毒品快篩檢測，結果竟呈現安非他命、甲基甲基卡西酮以及俗稱「喪屍菸彈」成分的依托咪酯（Etomidate）等多種毒品陽性反應，證實潘男在神智不佳的狀態下駕車，嚴重危害公共安全。

警方表示，毒品會導致駕駛人的判斷力下降、反應遲鈍，甚至產生幻覺，毒駕上路無異於「移動地雷」，對其他用路人的威脅極大。全案訊後除依通緝身分解送，毒駕部分則依刑法公共危險罪嫌移送。玉里分局強調，將持續強化各項勤務，針對毒駕及各類交通違規案件嚴加查緝，守護民眾生命財產安全。

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花蓮縣玉里警分局查獲潘姓男子遭通緝未到案又涉嫌吸毒後駕車，遭警方移送法辦。（圖由警方提供）

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