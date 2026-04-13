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    首頁 > 社會

    嘉義大貨車駕駛酒後行駛山路 翻覆受困重傷送醫

    2026/04/13 09:47 記者蔡宗勳／嘉義報導
    李姓男子酒後駕駛大貨車行駛山路不慎翻覆受困。（中埔警分局提供）

    李姓男子酒後駕駛大貨車行駛山路不慎翻覆受困。（中埔警分局提供）

    嘉義縣番路鄉嘉130線1.8公里處4月12日晚間7時許，發生一起大貨車翻覆事故，李姓男駕駛受困車內，經警、消協助脫困送醫，重傷還在加護病房觀察。但李某酒測值超過法定標準值，被依涉嫌公共危險案函請嘉義地方檢察署偵辦，事故原因正由警方調查釐清中。

    中埔警分局是在12日晚間7時許接獲通報，指番路鄉嘉130線1.8公里處發生大貨車翻覆意外，立即派員警到場處理，初步瞭解46歲李姓男子駕駛載運鏟土機的大貨車，沿嘉130線東向西下山方向行駛，行經事故地點時疑因過彎失控，造成大貨車翻覆路邊。

    警方指出，李男當下受困在車內，經警、消到場協助脫困，事故造成其頭部及四肢多處擦挫傷，所幸當下意識清楚，經送往醫院就醫後，目前在加護病房觀察中。案經警方調查，李男酒測值超過法定標準值，全案將依涉嫌公共危險案，函請嘉義地方檢察署偵辦，另詳細肇事原因仍有待調查釐清。

    中埔分局呼籲山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛朋友行駛至彎道時務必減速慢行，避免交通事故憾事發生。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    嘉義縣番路鄉嘉130線1.8公里處發生大貨車翻覆事故。（民眾提供）

    嘉義縣番路鄉嘉130線1.8公里處發生大貨車翻覆事故。（民眾提供）

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