為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹市警公布首季十大易肇事路口 配合科技執法加強取締

    2026/04/13 09:42 記者蔡彰盛／新竹報導
    竹市警公布首季十大易肇事路口，將配合科技執法加強取締。（警方提供）

    竹市警公布首季十大易肇事路口，將配合科技執法加強取締。（警方提供）

    新竹市警察局分析1至3月交通事故數據，發現地點高度集中於往返竹科重要幹道及市區聯絡道。警方列出前十大易肇事路口依序為「公道五路與慈雲路」、「中正路、竹光路與武陵路」、「光復路與大學路」、「西大路、食品路與寶山路」、「公道五路3段與經國路1段」、「中華路1段與經國路1段」、「中央路與民權路」、「光復路2段、食品路與忠孝路」、「光復路2段與慈雲路」及「慈雲路與埔頂路」，提醒用路人行經這些路段應提高警覺。

    警方進一步針對大數據進行事故原因分析，發現這些通勤熱點因車流量龐大，駕駛人常因趕時間搶快，導致違規行為頻傳。經統計第一季事故三大主要肇因分別為：「未保持行車安全距離」、「未依規定讓車」及「左轉彎未依規定」。這些行為不僅破壞交通順暢，更是造成路口碰撞事故的核心因子。

    針對易肇事熱點，市警局規劃勤務，除於上下班（學）尖峰時段增派警力與義交加強路口淨空、交通疏導外，亦將全面增設科技執法設備，針對轉彎未依規定及未依號誌指示等違規嚴加取締，貫徹「交通零容忍」原則。

    警方再次呼籲，「馬路如虎口，退一步海闊天空」，市民朋友應落實防禦駕駛觀念，隨時保持安全車距並遵守號誌，共同守護行車安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播