竹市警公布首季十大易肇事路口 配合科技執法加強取締

竹市警公布首季十大易肇事路口，將配合科技執法加強取締。（警方提供）

新竹市警察局分析1至3月交通事故數據，發現地點高度集中於往返竹科重要幹道及市區聯絡道。警方列出前十大易肇事路口依序為「公道五路與慈雲路」、「中正路、竹光路與武陵路」、「光復路與大學路」、「西大路、食品路與寶山路」、「公道五路3段與經國路1段」、「中華路1段與經國路1段」、「中央路與民權路」、「光復路2段、食品路與忠孝路」、「光復路2段與慈雲路」及「慈雲路與埔頂路」，提醒用路人行經這些路段應提高警覺。

警方進一步針對大數據進行事故原因分析，發現這些通勤熱點因車流量龐大，駕駛人常因趕時間搶快，導致違規行為頻傳。經統計第一季事故三大主要肇因分別為：「未保持行車安全距離」、「未依規定讓車」及「左轉彎未依規定」。這些行為不僅破壞交通順暢，更是造成路口碰撞事故的核心因子。

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針對易肇事熱點，市警局規劃勤務，除於上下班（學）尖峰時段增派警力與義交加強路口淨空、交通疏導外，亦將全面增設科技執法設備，針對轉彎未依規定及未依號誌指示等違規嚴加取締，貫徹「交通零容忍」原則。

警方再次呼籲，「馬路如虎口，退一步海闊天空」，市民朋友應落實防禦駕駛觀念，隨時保持安全車距並遵守號誌，共同守護行車安全。

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