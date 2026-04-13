111歲老翁人間蒸發45載 家屬不理檢方代聲請死亡宣告

賴姓老翁人間蒸發45年，直系血親都死亡，外孫不願聲請宣告死亡，檢察官依法聲請，南投地院裁定宣告死亡。（記者陳鳳麗攝）

1名賴姓老翁45年前遷出南投縣安養機構到埔里某地址後，從此人間蒸發，警方連續清查3年，因其配偶和直系血親都死亡，從未謀面的外孫不願聲請宣告死亡，南投檢方依法代為聲請宣告，南投地院經查賴男45年來無任何就醫、出入境紀錄，若活著已111歲，公示宣告期滿後裁定宣告死亡。

賴姓老翁是在1980年，不知什麼原因戶籍遷出南投仁愛之家，戶籍改設在埔里鎮愛蘭里，但從此音訊全無，原設籍的房子所有權人，發現這個人早已不知去向，2008年申請逕行將賴姓老翁的戶籍遷至戶政事務所。

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戶政單位和警方經3年清查，並請其原戶籍地警方、戶籍機關清查，發現他的父母、配偶、子女都已過世，最後找到外孫，外孫表明從未見過賴男，也無意聲請宣告死亡，南投地檢署依民法第9條規定，代為向法院聲請宣告死亡。

南投地院經查，推算賴男年紀，至今已111歲，而其失蹤後，未申辦電話使用，查無全民健康保險、勞工保險投保、財產所得資料，失蹤人自1980年8月5日已行方不明，計算至1987年8月5日為止，已屆滿7年，自應推定其於1987年8月5日下午12時為死亡之時。

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