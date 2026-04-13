屏東啟動全縣闖紅燈取締專案 最高罰5400元

屏東啟動全縣闖紅燈取締專案。（屏東縣警局提供）

為遏止闖紅燈等高風險違規行為，屏東縣警局自今天（13日）起，展開全縣性「闖紅燈違規取締專案」，針對易肇事路口、事故高發時段及重要幹道同步強化執法與宣導，最高可罰5400元。

縣警局統計，115年1至3月間，屏東縣因闖紅燈引發之交通事故累計達113件，共造成2人死亡、175人受傷，由於闖紅燈違規常伴隨高速穿越路口、搶黃燈通行等危險行為，易引發側撞、追撞等嚴重事故，不僅瞬間衝擊力大，也往往造成駕駛人、乘客及無辜用路人重大傷亡，提醒駕駛人於黃燈亮起時，如尚未進入交叉路口，應於停止線前停車，切勿強行通過，以免釀成事故。

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警察局指出，這次專案將整合科技執法設備與線上勤務警力，加強取締密度，並同步於路口交通安全宣導，提醒駕駛人「紅燈停、綠燈行」的正確用路觀念，而依據道路交通管理處罰條例第53條規定，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，可處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉者，則可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，提醒民闖紅燈的代價絕不只是一張罰單，更可能是一場無法挽回的悲劇；務必遵守號誌，切勿搶快違規。

屏東啟動闖紅燈取締專案，加強攔查。（屏東縣警局提供）

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