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    首頁 > 社會

    五股舊衣工廠大火　警消灌救3.5小時才控制火勢

    2026/04/13 01:36 中央社

    新北市五股區民義路二段的4層樓鐵皮舊衣工廠12日晚間起火，已延燒共造成4工廠廠房陷火海，經警消奮勇灌救近4小時，才在深夜11時44分控制火勢，燃燒面積約2000坪。

    警消12日晚間8時14分接獲通報，五股區民義路二段某工廠起火，現場為4層樓鐵皮構造的舊衣工廠，警消到場時已完全燃燒，由於現場為連棟建物，一開始已有2間工廠陷入火海。

    警消表示，由於內部堆放大量回收衣物，助長火勢迅速蔓延，燃燒面積初估約1500平方公尺。原派遣11車35人前往灌救，但因持續延燒，稍晚增派到45車65人，燃燒面積也增加到約5676平方公尺。

    新北消防局長陳崇岳表示，舊衣工廠員工發現起火後就通知警消後撤離，因此現場並無人員受困，但也因堆積大量可燃衣物，使得火勢延燒，消防局也持續調派人車支援，截至13日凌晨共調派66車169人前往灌救。

    他表示，現場雖有消防栓，但水壓不太夠，因此共調派20部大型水箱車投入救援，藉設置6道水線全面壓制下，直到12日深夜11時44分才控制火勢。

    他表示，但因現場衣物堆置悶燒且高溫，人員也難以接近，就連鐵皮廠房也燒垮，後續將調挖土機開挖進行殘火處理，預估可能要處理到天亮才能完全撲滅，燃燒面積約2000坪。他並呼籲五股區及鄰近區域民眾關閉門窗，外出戴口罩。（編輯：何宏儒）1150413

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