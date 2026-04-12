深夜炸街蛇行逆向 新北飆車集團遭警瓦解

新北檢警第四波掃蕩橫行新北、桃園的飆車集團，逮獲李姓、張姓主嫌，李嫌（右）進香後下遊覽車就被逮。（記者吳仁捷翻攝）

飆車族群聚新北市五股一帶飆車，集團競速引發新北警方關注，四月再發動第四波偵查行動，逮獲8名犯嫌到案，其中更查獲主揪飆車的李姓主嫌及張嫌，李嫌雖在餐廳當學徒，但晚間卻大揪飆車，從去年9月起在鶯歌、五股等地，三次主揪燒胎、競速等危險駕車，威脅交安，新北檢警共查獲33人、查扣25輛改裝車，法辦主嫌並強制驗車，一舉瓦解橫行新北、桃園的飆車集團。

新北市警方調查，去年9月30日、10月、12月及今年1月6日，在鶯歌、土城、三重、五股、淡水等地，筆直環河路段、堤外道路傳出高速飆車，警方趕往取締，從查獲的飆車主嫌、嫌犯通聯、交往，暗中溯源，並報請新北地檢署指揮，掌握主揪嫌犯，四月十日展開第四波掃蕩，逮獲8人、查扣3輛改裝車輛，其中逮獲28歲李姓主嫌及24歲張嫌，依公共危險罪嫌移送新北地檢署後，各四萬元交保。

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值得一提的，李姓主嫌落網前跟隨宮廟南下進香求平安，經警方鎖定行蹤，一下遊覽車就被拘提到案，吃上官司，。

據了解，新北交大聯合新莊組成專案小組，通報檢方指揮，調閱上千支監視器，還原飆車集團行動軌跡，發現飆車呈現「組織化、數位化」趨勢，主犯嫌透過LINE社群號召車友，於去年12月、利用深夜時段，在五股成泰路、五工六路等筆直路段進行「直線加速競速」，過程中，大批犯嫌高速併行、蛇行、逆向行駛，甚至拆卸車牌規避查緝，行徑囂張且高度危險。

警方說，查緝飆車採訪「科技蒐證、事後拘提」策略，透過影像比對精準鎖定涉案人車，報請地檢署指揮依法究辦；據了解，李姓主嫌騎乘改裝機車，平常是餐廳學徒，張姓主嫌則是無業，但兩人都在LINE上主揪飆車，從桃園聚集，一路飆到新北。

警方查出，囂張的李、張兩嫌居住桃園，但光是去年12月就糾團到新北飆車10餘次，

曾被查獲的李嫌不但不收手，每次飆車後就解散群組，增加警方查緝難度，但警方仍以車追人，掌握李嫌、張嫌常出沒的桃園改裝行，一舉成擒。

新北交大大隊長李仁寧表示，除依刑事訴訟法，依法扣押車輛，競飆部分，依道路交通管理處罰條例第43條第3項開罰，最高祭出三萬六千元罰鍰；如查出本轄車行涉入，將啟動第三方警政機制，提報市政府公安小組，針對車行執行聯合稽查，針對商業登記與稅籍地不符、未登記、違章建築等開罰。

新北檢警第四波掃蕩橫行新北、桃園的飆車集團，逮獲李姓、張姓主嫌，累計查獲33人、25車。（記者吳仁捷翻攝）

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