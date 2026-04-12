拉抬必翔股票詐貸銀行兩億 昔日十大女富豪蔣清明重大詐欺判4年

曾被封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明（中）。（資料照）

曾被封為「2004年台灣十大女富豪」第6名的電動車大廠「必翔實業」前董事長蔣清明，以非法拉抬股價的股票，向台中銀行質押借款詐得2億元，多數挪為己用；新竹地院依銀行法的「對銀行重大詐欺罪」判刑4年，犯罪所得9千4百多萬元沒收。

法官調查，蔣清明前係必翔實業與翔明投資公司董事長，2004年英國法院判蔣清明及前夫伍必翔應與必翔連帶給付英國DHL公司英鎊1023萬元，及訴訟費用暫付款英鎊200萬元與利息，經我最高法院許可DHL在台強制執行，為此蔣清明及必翔須支付數億台幣。

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事後蔣清明以相對成交及連續買賣等手段，操縱自家股價，使必翔股價2年內從30元拉到74元，漲幅達105.24％，再以翔明名義自任連帶保證人，提供必翔股票作為擔保品，向台中銀行新竹分申貸2億元。

結果必翔於107年1月下市，主管機關查核發現必翔股價有人為操縱情事，始悉上情。

法官認為蔣女明知當時必翔股價是人為操縱結果，卻為圖不法利益，進一步拿無法反映真實價格的股票向台中銀行質押借款，以此方式施用詐術，使承辦人誤信該擔保品價額，而與翔明簽立授信契約及同意動撥款項2億元，更將其中多數款項挪為己用，除造成台中銀行巨大損失，亦影響金融借貸市場秩序，主觀惡性及犯罪情節均屬重大，依此將蔣清明判刑4年，未扣案犯罪所得8191萬元沒收，翔明取得之犯罪所得1280萬元沒收。

之前蔣清明與前夫伍必翔曾為拉抬子公司股價，挪用必翔4億資金護盤，蔣女另挪用中國子公司17億元資金，以假交易、借貸等名目頻繁匯款，部分流入女兒戶頭，最高法院依證券交易法使公司受不利益交易罪重判蔣女8年確定。此外，蔣清明操縱股價部分被高院依違反證券交易法再判刑5年，併科2千萬元罰金，去年6月高院開庭時得知蔣女被最高院判8年定讞，當場裁定將她羈押入監服刑。

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