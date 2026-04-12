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    首頁 > 社會

    買車賴帳82萬脫產、車商追討無門！律師：少做1動作

    2026/04/12 22:34 記者顏宏駿／彰化報導
    彰化車主賴帳82萬脫產，車商追討無門。示意圖，與本新聞無關。（記者顏宏駿攝）

    彰化車主賴帳82萬脫產，車商追討無門。示意圖，與本新聞無關。（記者顏宏駿攝）

    彰化1名車主花120萬購新車，貸款繳17期後開始賴皮，尚欠車商82萬元，他將名下的房產以免費贈與方式轉到第四手，登記在自己堂兄名下，讓車商無法追討債權。執業律師鄭智文說，當車商把車子牽回來拍賣，發現車主有不動產就應該警覺，上法院對車主的財產做假處分（查封、扣押）的動作。

    律師鄭智文說，法官引用民法第244條做出此判決，合情合理。該法第4款規定，債權人聲請法院撤銷時，得並聲請命受益人或轉得人回復原狀，但「轉得人於轉得時不知有撤銷原因者，不在此限」。因車商拿不出第三、四手交易有詐害行為，就無法令第四手回復原狀。

    鄭智文表示，該法保障債權人的權利，同時也保障交易人的權力，若把這個但書拿掉，交易將大亂，假設債務人賣房子給買家，買家不知上一手是避債而賣房子，只要債主要追債，就可撤銷交易轉移登記，買家權益恐受損害，將產生更多的糾紛。

    鄭智文說，車商若將來上訴，可以向法官提出，對4名被告「隔離訊問」，了解其贈與行為的細節，或者注意莊男是否有其他收入，另案提出強制處分。

    鄭智文指出，現今詐騙猖獗，被害人常面臨被告脫產行為，以致求償無門。最好的方式，就是「事前防止」，例如，知道對方有房地產，馬上祭出假扣押、假處分，另外，得知對方已有脫產跡象，立即以此理由要求法院查封其財產。

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