「跑山獸」讓7.5億山域計畫像詐騙？消防署駁：具檢核機制依法執行

消防署指出，山域中程計畫執行均依政府採購法規定，亦具備檢核機制，未來將擴大民間搜救團體參與本計畫，採滾動式檢討，持續精進山域事故救援效能。（消防署提供）

捷克籍野跑運動家「跑山獸」羅培德（Petr Novotny），因收費搜尋山友遺體挨批「賞金獵人」引發熱議，登山專家蔡日興則抨擊，跑山獸存在讓7.5億消防計畫像詐騙。對此，消防署駁斥，山域中程計畫執行均依政府採購法規定，亦具備檢核機制，未來將擴大民間搜救團體參與本計畫，採滾動式檢討，持續精進山域事故救援效能。

消防署今晚發布新聞稿嚴正澄清，針對本次爭議，已主動將本案交政風調查，並將邀集不同主張與立場之專業人士溝通，以釐清動機與真相。內政部並將與學術專業團體合作，舉辦山域搜救制度未來發展之研討會，以凝聚各界共識。

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消防署指出，本山域中程計畫緣起於近年來登山事故頻傳，不僅耗費鉅額政府資源，搜救過程也產生政府權責糾紛，因此2024年至2028年，中央與地方消防局共計編列7億4962萬元，目標為透過政府預算引導，克服「難找」、「難到」、「難救」等三大山域搜救之困境。

消防署表示，期能引入國內外山域活動風險管理與救援技術，提升國內山域專業救援水平，並建置專業山域救援訓練，以及專業山域救援隊伍，未來亦不排除逐步推動由民間資源，接手山域遊憩產生之救援需求，以杜絕過度浪費公共搜救資源之亂象。

消防署說，由於目前山域人命搜索救援，均由當地消防局仰賴跨機關、跨單位之充分合作，包括山域休憩主管機關內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署，交通部觀光署，以及協勤之內政部警政署保七總隊、內政部空中勤務總隊、義消與民間搜救團體組織共同合作。更在整體管理上，與運動部、原住民族委員會息息相關。

因此，本山域中程計畫9大工作，包括「成立專案協力團隊」、「補助衛星定位設備租賃方案」、「補助民間維運登山留守平台」、「山域事故質性分析研究」、「跨平台搜救資訊管理系統」、「國際山域救援專業交流」、「全國山域事故救援對策研討會」、「山域事故救援師資訓練」及「跨機關山域救援訓練及演練」等。

此外，另以3億3580萬元預算，補助地方消防機關辦理「消防機關山域救援、指揮與幕僚作業訓練」，購置「專業救援裝備器材充實」─輕量化裝備、雪地救援裝備、溪谷救援裝備及「補助租賃救援人員定位設備」等3項工作項目。執行迄今，2025年對比2024年，事故案件數減少8.43%、發生人數減少10.57%、死亡人數減少50%。

消防署指出，2026年起，為擴大民間搜救量能運用，透過公開招標方式評選出具備專業與全國山域搜救能力11組民間搜救團隊，而各縣市仍可自行聘請其他團隊或自然人，並運用新加入12支原民特搜隊力量。

消防署強調，一向尊重並肯定所有民間搜救人員奉獻與專業，絕無因個別爭議而刻意排除特定人員情形。山域防救災工作攸關民眾遊憩安全，中央仍將全力透過有意義的對話、公私部門協力與分工合作，確保搜救體系更為周延，守護國人從事山域活動安全。

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