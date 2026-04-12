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    花博園區酒吧順手牽羊被攔 英男威士忌塞口袋辯喝醉「沒注意」

    2026/04/12 21:43 記者邱俊福／台北報導
    警方將涉嫌行竊威士忌的英籍男子逮捕，帶返派出所偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將涉嫌行竊威士忌的英籍男子逮捕，帶返派出所偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    一名英籍男子今天凌晨前往台北市花博園區酒吧內消費時，徒手竊取民眾放置於吧台上的1瓶威士忌，隨即轉身往捷運站逃離，園區安管人員據報後，及時將他攔下報警，轄區台北市警中山分局圓山派出所派員將他逮捕時，雖他表達因酒醉才沒注意把酒放入口袋裡，仍被依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方表示，今天凌晨，36歲英籍男子前往花博園區一家酒吧飲酒作樂，期間見有名客人將1瓶威士忌放在吧台，竟趁對方不注意時，直接將該瓶威士忌塞入口袋裡，隨即從容離開酒吧，往附近捷運站方向離去。

    被害人發現威士忌不翼而飛，馬上告知酒吧人員，園區安管人員經調閱店家監視器，發現是被1名外籍人士拿走，立即循線追出，不久便於離酒吧100多公尺的地點，依衣著等特徵，將尚未離開園區的該名行竊英籍男子攔下，防止逃逸，同時向警方報案。

    警方據報後，派員趕抵了解，追回被竊的該瓶威士忌，也將他當場逮捕，依法帶回派出所偵訊。警方提醒，民眾於公共場所應妥善保管隨身財物，切勿隨意放置於視線之外，以免讓不法之徒有機可乘；而針對違法行為必依法究辦，不法份子切勿心存僥倖。

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