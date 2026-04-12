法官福利大放送？買車男賴帳82萬，脫產送房連轉3手， 車商追債失利望屋興嘆

車主欠車商82萬後脫產，房產連轉3次到第4人手上，車商向彰化地提訴追債，卻取不回債權。（資料照，記者顏宏駿攝）

法官福利大放送？彰化莊男花120萬元向國內某知名車商購買貨卡車，貸款繳17期後無力償還，他欠車商82萬元餘款，竟進行脫產，把房產無償贈給妹妹等人，房產連轉3手，第4手落到莊男堂兄手中，車商向彰化地院訴請撤銷贈與，塗銷堂兄的房產設定。彰院審理認定莊男贈與妹妹損及債權人的債權，此部分撤銷產權贈與及移轉，但第3、第4手的轉移，車商未能證明受益人知道莊男與車商有債務糾紛，其屬於善意第三者，為保障交易權，駁回塗銷登記的請求，也就是車主房產贈與妹妹可撤銷，後兩手不能，最終無法取得房產的產權。

該案起因於2022年5月莊男以開立本票方式，向車商購買一輛價值120萬元的車，貸款繳了17期未再繳納，車商將該車拍賣，仍有82萬元未償還。莊男名下有財產，但2023年5月將其名下房產無償贈與妹妹，完成產權移轉；同年12月妹妹又把該筆房產贈與伯父，隔年10月伯父再贈與兒子（莊男的堂兄），短短一年多房產連續易手3次。

請繼續往下閱讀...

車商認為，此一連串贈與行為已削弱債權共同擔保，構成詐害債權，請求撤銷最初的贈與行為，並要求塗銷登記、回復原狀。

伯父辯稱，該土地原為家族共有，他早年因遷居北部，委託居住人莊男協助分割事宜，2019年將土地移轉給莊男，因莊男未處理，轉委託莊男的妹妹處理，要求將土地集中至妹妹名下，後因妹妹也未處理，遂終止委任，要求返還土地，才有後續移轉登記。他強調，所有移轉均為履行委任義務，非贈與避債，他和兒子均不知莊男與車商間明債權債務關係。車商請求塗銷登記，於法不合。

承審法官表示，莊男將土地無償移轉予妹妹，屬無償行為且有害債權，被告所稱「委託處理分割」之說，難以採信，且土地分割事宜無需以移轉所有權方式為之，且多次轉贈也無必要，依此判決撤銷莊男與妹妹間的贈與及移轉。

惟對於後續轉移至伯父、堂兄部分，依民法第244條第4項規定，應保障其交易權，原告也無法提出二人知悉莊男與車商有債務糾紛的證據，二人屬於善意第三者，為維護交易安全及善意第三人利益，駁回原告所提塗銷後續移轉登記及回復登記予莊男的請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法