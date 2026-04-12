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    首頁 > 社會

    販賣95克大麻 換來10年4個月徒刑

    2026/04/12 18:35 記者李立法／屏東報導
    楊男販賣95克大麻，收6萬5千元，被屏東地院判處10年4個月徒刑。（記者李立法攝）

    楊男販賣95克大麻，收6萬5千元，被屏東地院判處10年4個月徒刑。（記者李立法攝）

    從事保險業的楊姓男子以6萬5千元價碼販賣一包重約95克的大麻給公司下屬陳男，警方根據監聽內容及雙方手機往來訊息等證據，依販毒罪將楊男送辦，但楊男否認販毒，並主張警方非法監聽且未查獲大麻等證物，不能入罪於他；屏東地院審理後，認為檢警取證過程合法，楊男犯後否認犯行，未見悔意，依販賣二級毒品罪判刑10年4個月，並追繳犯罪所得，可上訴。

    收6.5萬元

    楊男是陳男的公司主管，1年多前雙方深夜約在一家超商交易毒品，楊男收取陳男交付6萬5千元後，將一包重約95克的大麻交給陳男，警方掌握相關事證後，將楊男依販毒罪送辦；但楊男否認犯行，辯護律師主張本案承辦員警並未依法先聲請核發通訊監察書，屬違法監聽，全案除了陳男證述外，並無毒品、價金、分裝磅秤或袋、帳冊等非供述證據可佐證，故不能認定楊男有罪。

    屏東地院認為，陳男坦白承認全部犯行並以獲得減刑的機會而自願與楊男進行通話，陳男事先同意員警將此通話過程攝錄留存，員警基於偵查犯罪目的，並無逾越比例原則，且根據通訊保障及監察法規定：「監察者為通訊之一方或已得通訊之一方事先同意，而非出於不法目的者，不罰」，所以並無違反通訊保障及監察法的疑慮；法官檢視楊、陳2人間的對話內容、監視影像及相關證人的說詞後，認定楊男販賣二級毒品罪犯行成立。

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