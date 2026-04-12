男子迴龍站走路不穩引關切 警到場只發現打火機

捷運迴龍站，一名男子逃票、抽菸，今天依社維法送辦裁處，由業管單位開罰。（記者吳仁捷翻攝）

旅客深夜途經捷運迴龍站，發現一名男子走路不穩，懷疑形跡可疑、攜帶尖銳物，報警求助，新莊警分局獲報，丹鳳所員警趕抵現場了解，發現謝姓男子因步態不穩，引發民眾質疑，身上沒攜帶尖銳刀械，只有一個鋁製打火機，但查出謝男逃票、抽菸，今天通知他到案，依違反社會秩序維護法等送辦裁罰。

據了解，11日深夜近12時，捷運迴龍站站務人員接獲旅客通報，一名男子疑攜帶尖銳物品、行跡可疑，報警求助；新莊分局丹鳳派出所警網獲報趕赴處置，迅速掌握，即時應變。

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警方到場時，該男由站務人員留置，清查為24歲謝姓男子，現場了解他因步態不穩引發旅客疑慮，員警徵得謝男同意，搜身及檢查隨身物品，僅發現鋁製打火機，沒發現尖銳物品、違禁品，同步會同119救護人員評估，謝男沒有毒品、精神疾病列管紀錄，現場評估沒有自傷或傷人之虞，未達強制送醫標準。

警方後續查明，謝男於捷運站涉及逃票、吸菸行為，分別由捷運公司及相關主管機關依法裁處；今調閱監視器並查證，民眾所稱「疑似尖銳物」實為鋁製防風打火機，經通知謝男到案說明後，全案依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款函請裁罰。

新莊分局表示，本案自接獲通報起，即由員警迅速到場處置、即時查證釐清，並結合消防與衛政單位共同評估，妥適完成現場處理及後續查處作為。同時，為確保當事人安全，警方亦協助通知家屬帶回照顧，並通報衛生單位進行關懷轉介。

新莊分局強調，對於任何可能影響公共安全之情事，均秉持「迅速到場、審慎查處」原則，持續強化捷運等公共場域安全維護，確保市民安心通行。

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