老婦持社福券換生水餃被拒暴走 警到場赫見丈夫是通緝犯

新北市一名老婦人持社福券，到連鎖店想兌換生水餃被拒後暴走叫囂，警方到場查出她身邊的丈夫竟是通緝犯，當場帶回押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重一名老婦人持社福餐券到八方雲集分店，想兌換生水餃回家，店員婉拒後，未料老婦人當場暴走、咆嘯，以手揮砸櫃台上菜單等物品，嚇壞用餐的婦人幼童，警方獲報到場，店家暫不提告，只希望老婦人離去，但員警抄登資料時，赫見老婦人旁的丈夫、持助行器的74歲的唐男，竟是通緝犯，唐翁自己雖然也大吃一驚，但也只能配合警方帶回押解歸案。

據了解，該案發生在10日晚間8時許，一名老婦人在三重區三和路四段一間八方雲集跟店員激烈爭執，警方到場後詢問，得知為老婦人持100元的社福餐券到場，要求換生水餃帶回家，但店員告知，社福餐券只能更換熟水餃，雙方一言不合發生爭執。

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警方到場，發現雙方因糾紛起爭執，業者告知暫不提告，只希望這名阿姨離去；警方依規定抄登當事人資料，赫見當事人身旁的丈夫，74歲的唐姓老翁因涉及交通事故過失傷害未到案，被新北地檢發布通緝，立即將唐翁帶返回派出所，訊後押解新北地檢歸案。

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