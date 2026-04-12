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    台中阿兵哥邀女家中玩貓竟性侵 辯你情我願法官打臉判3年半

    2026/04/12 16:30 記者陳建志／台中報導
    性侵示意圖。非新聞當事人。（圖取自freepik）

    性侵示意圖。非新聞當事人。（圖取自freepik）

    台中一名現役軍人「阿雄」（化名），前年8月邀女性友人「小花」（化名）先到大甲友人住處烤肉，接著邀她回住處玩貓，卻趁機將小花抱到床上，脫掉衣褲性侵，小花雖拒絕、呼巴掌抵抗仍被性侵得逞，直到當晚回到友人住處哭訴才報警。台中地院審理時，阿雄稱兩人是你情我願，不過法官認定性侵屬實，依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑；上訴台中高分院阿雄仍否認犯行，且未與小花和解，判決駁回。

    判決指出，「阿雄」前年8月2日從苗栗載女性友人「小花」到台中大甲區一名友人住處烤肉，當天傍晚結束後，先載她去文具行買文具，接著邀她到住處玩貓，沒想到阿雄竟趁機將小花抱到床上，用雙手壓制，不顧她口頭拒絕、試圖將他踢開、以手推拒，還呼他巴掌，仍撫摸小花胸部，強制性交得逞。

    小花直到當晚10點多回到友人住處，向友人哭訴，友人的父親得知後通知小花的父親，並連繫阿雄到場說明，小花的父親氣炸報警提告。

    台中地院審理時，阿雄坦承有與小花發生性交行為，但否認強制性交，辯稱當天兩人一起玩貓，玩完貓之後兩人就一起躺在床上，小花靠在他右胸口，兩人是你情我願發生關係，過程中她並沒有表示任何問題。

    不過法官認為，小花多次陳述遭性侵過程敘述都一致，且事後哭泣、情緒低落，也與遭受性侵害情緒反應相當，加上阿雄於警詢、審判中均表示當時有問小花可不可以發生性關係，她「笑笑的說不行」，由此可證阿雄違反小花意願犯強制性交行為。

    法官審酌，阿雄於偵審程序始終未能面對己過，也未與小花達成和解，依現役軍人犯強制性交罪，判處3年6月徒刑，阿雄上訴二審。

    台中高分院審理時，阿雄仍否認犯行，且未與小花達成和解，法官認原審量刑妥適，判決駁回，仍可上訴。

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