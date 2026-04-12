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    首頁 > 社會

    帶9旬老母逛建國花市 返家搭捷運卻在月台走散

    2026/04/12 16:08 記者王冠仁／台北報導
    警方幫助吳女與母親團圓。（記者王冠仁翻攝）

    警方幫助吳女與母親團圓。（記者王冠仁翻攝）

    吳姓婦人趁著假日，帶著9旬老母親去逛台北市建國花市，逛完後打算搭乘捷運返家，沒想到2人在月台後因為人潮眾多不慎走散，吳女孩眼睜睜看著母親搭上反方向的列車，嚇得隨即向警方報案。捷運警察隊立刻火速調閱監視器畫面追查，同時沿途尋找，最終在台北車站找到其母親，順利幫助母女團圓。

    北市警捷運警察隊日前獲報，吳姓婦人告訴警方，她當天帶著94歲老母親前往台北市建國花市逛街，逛完後2人前往附近的台北捷運大安森林公園站，打算搭乘捷運前往頂溪站，沒想到在月台時因為人潮眾多，2人不慎走散，她隨後還看著母親搭上前往象山方向的列車，但她來不及攔阻，列車就關門駛離。

    吳女還告訴警方，老母親年事已高，有輕微失智症狀，很擔心她孤身一人在北捷中會發生意外。

    警方獲報後立刻根據吳女提供的衣著特徵，調閱監視器畫面比對，同時確認其母親搭乘的列車車次，再通報捷運公司聯繫沿線各站留意。最終警方發現，吳女母親拄著拐杖出現在台北車站，捷警立即陪同她前往，順利助母女團圓。

    捷運警察隊呼籲，家中有年邁長輩搭乘捷運時應盡量陪同在側，於列車進站時，避免因匆忙上車而走散；此外，可讓長輩隨身配戴定位裝置，或印有家屬聯絡方式的愛心手鍊，或在衣服、口袋內放置聯絡小紙條。若不慎在站體內走失，請立即向站務人員或捷警反映，警方將第一時間提供協助，守護長者安全返家。

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