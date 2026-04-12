「台灣警察好棒！」丹麥男騎30萬自行車擦撞慘摔 獲援狂讚彰化警

1名丹麥籍男子昨天（11日）騎自行車行經彰化市彰南路時，與機車發生碰撞。（警方提供）

1名丹麥籍男子昨天（11日）騎自行車行經彰化市彰南路時，與機車發生碰撞，連人帶車噴飛倒地，自行車受損，警方傳自行車照片給行家鑑定，結果發現一對板輪市價約10萬元，車架更高達逾20萬元；警方將男子送回台中家，對方不斷鞠躬道謝，並感動地說「台灣警察好棒！」還把警方熱心之舉傳給國外友人；彰化警方伸援，為台灣做了最棒的國民外交。

據了解，該名丹麥籍男子前天從台中市騎自行車外出運動，一路騎到彰化市彰南路時，與一輛機車發生碰撞，當場連人帶車噴飛倒地，所幸僅受擦傷，自行車架與車胎都受損。

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彰化警分局快官派出所據報派員趕往現場，從男子穿著自行車服裝配備研判，該輛自行車恐價值不菲，男子則稱光是車架就要價7000美元（20餘萬台幣），警方拍照傳給行家，果不其然，一名方姓前自行車國手發現車架素有「神車」稱號，屬碳纖維高階性能公路車，就連一對板輪價格恐也高達10萬元，玩得起的人「口袋要夠深」。

男子與騎乘機車的民眾尚未就責任歸屬與賠償進行討論，不過警方在得知其住在台中市後，立即開車載他與自行車回台中住處；男子對於警方熱心且積極協助相當感動，不斷鞠躬道謝，還誇讚「台灣警察好棒，有您真好！」並且把警方熱心服務經過傳給國外友人。彰化警方不分國籍的服務精神，不僅解決他的燃眉之急，無形中讓他對台灣留下溫暖友善的印象。

據行家觀察，該輛自行車總價恐逾30萬元。（警方提供）

該輛自行車車架要價逾20萬元，一對板輪恐也要價10萬元。（警方提供）

丹麥男（右2）對於彰化警方伸援，大讚「台灣警察好棒」。（警方提供）

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