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    迷途5公里難耐高溫癱坐路旁 平鎮警暖送失智翁返家

    2026/04/12 16:03 記者李容萍／桃園報導
    黃姓老翁迷途5公里難耐高溫癱坐路旁，平鎮員警即時暖送他返家。（圖由警方提供）

    黃姓老翁迷途5公里難耐高溫癱坐路旁，平鎮員警即時暖送他返家。（圖由警方提供）

    ​桃園市平鎮區1名高齡77歲的黃姓老翁，今（12）日上午獨自外出散步卻因失智突發，迷途走到距離住家5公里外的偏僻小路，最後耐不住高溫，癱坐路邊。平鎮分局員警巡邏發現後，立即主動上前關懷，並護送老翁平安返家。

    ​平鎮派出所長章駿城表示，家住平鎮區山仔頂附近的黃姓老翁，平時都會前往住家附近的小公園散步活動筋骨，今天出門後，疑因失智症發作，忘了回家的路，一路走到距離住家5公里外的偏遠小路，更因精疲力竭直接癱坐路旁。

    平鎮所巡佐許曉文及警員紀辰翰巡邏經過平德路與南平路口時，發現黃翁癱坐路旁，隨即下車關切，見黃翁神情落寞、說話含糊，無法清楚表達住處；適逢天氣炎熱，為避免黃翁因久曝於烈日下而中暑，員警將他帶回派出所休息、補充水分，沿途亦有熱心民眾主動上前攙扶和協助安頓。

    經員警耐心引導並輔以警政、戶政系統交叉比對，終於確認黃翁身分並聯繫家屬，黃翁的女兒接到通知趕到派出所，激動表示父親平日雖會在家附近活動，但未曾走遠，今日竟獨自走到5公里外，全家人都心急如焚，頻頻向警方致謝。

    ​平鎮警分局長李維振呼籲，家中若有高齡或患有失智症狀的長輩，家屬應多加留心其動向。建議可為長輩配戴愛心手鍊、布標或在隨身衣物標記聯繫方式，以便在長輩迷途時，能讓警方或熱心民眾在第一時間提供精準協助，共同營造安全安心的居住環境。

    黃姓老翁迷途5公里難耐高溫癱坐路旁，平鎮員警即時暖送他返家。（圖由警方提供）

    黃姓老翁迷途5公里難耐高溫癱坐路旁，平鎮員警即時暖送他返家。（圖由警方提供）

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