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    三重民宅氣爆！ 女兒一按打火機就出事燒燙傷 勇父衝上火場救回

    2026/04/12 13:19 記者吳仁捷／新北報導
    新北市三重一處透天民宅今天清晨傳出氣爆，造成23歲陳女全身30%2度燒燙傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處透天民宅今天清晨傳出氣爆，造成23歲陳女全身30%2度燒燙傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重仁愛街一帶今天上午突傳爆炸聲響，女住戶報案指稱居住的透天加蓋竄出火煙，警方、消防到場，發現透天三樓加蓋的鐵皮屋頂炸出一個大洞，發現23歲陳姓女子全身30%2度燒燙傷，意識清楚送醫，消防單位估計，燃燒面積約10平方公尺，初步了解陳女一按打火機就引發氣爆，二樓父親聽見衝上樓自撲、救援愛女，警、消進一步釐清瓦斯外洩或粉體等氣爆來源，清查暫無發現，及時減災。

    這起氣爆發生在今天上午6時29分，三重區仁愛街43巷65號，現場為2層樓RC3樓鐵皮加蓋建物，報案女子透露，在家中3樓使用打火機時氣爆有火，隨後父親衝上樓自撲，愛女仍因意外，造成身上約30%2度燒燙傷，意識清醒、送醫急救。

    警方、消防事後勘查現場、採證，避免其餘氣體外洩釀成後續氣爆，擴大追查事發原因。

    新北市三重一處透天民宅今天清晨傳出氣爆，造成23歲陳女全身30%2度燒燙傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重一處透天民宅今天清晨傳出氣爆，造成23歲陳女全身30%2度燒燙傷送醫。（記者吳仁捷翻攝）

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