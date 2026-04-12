戰地軍醫救小孩？ 烏俄戰場詐騙攻勢殺到彰化 兒子救媽媽7萬1

彰化陳女差點被詐團用烏俄戰爭救小孩所騙。2男女車手被判10月、4月徒刑。（資料照）

詐騙方式五花八門，連烏俄戰爭題材也能詐騙！彰化陳女接到詐團的訊息，對方以烏俄戰爭吃緊，住在前線的小孩被戰火包圍且受傷，需要把他們救出來，好心的陳女被唬得一楞一楞，原本要交出7萬1千，經兒子提醒，才知遇到詐騙集團，報警將2名取款車手逮捕，該案經彰化地院審理，葉男被判10月，何女被判4月。

判決書指出，詐欺集團成員先以LINE暱稱「李立韓FlorenceLee」、「將軍」、「格倫‧戈達德」、「L」等身分行騙。集團成員「L」假冒戰地骨科軍醫，透過LINE聯繫被害人陳女，佯稱前線戰事吃緊，許多小孩受困戰場，需資金將小孩救出。

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陳女正要出門交款之際，遇到兒子下班回家，陳女告訴兒子，自己要去「解救烏俄前線的孩們？」兒子聽了一頭霧水，懷疑媽媽遇到詐騙集團，立即報警。警方到家，從陳女跟對方的手機對話，確定詐騙無誤。佯稱仍要交款，後來將葉男、何女逮捕。

法官認為，兩人加入分工細膩的詐欺集團，助長犯罪組織運作，嚴重危害社會交易安全，惟考量家庭狀況、家庭經濟狀況、犯後態度等情狀，最終判處葉男有期徒刑10月，何女有期徒刑4月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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