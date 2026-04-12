高雄五金行深夜遭歹徒持刀搶萬元現金 嫌犯4小時落網

高市鳳山區中崙四路一間五金賣場發生搶案，鳳山警分局4小時逮捕嫌犯。（資料照）

高雄市警局鳳山分局11日晚上10時26分接獲報案，鳳山區中崙四路一間五金賣場發生搶案，，經查係店內值班店員劉姓女子於點貨時，遭歹徒趁隙竊取收銀機內現金，犯嫌亮刀威嚇，店員為確保人身安全暫避一旁，犯嫌隨即得手逃逸，損失約1萬元，所幸無人受傷。

警方調查，調閱店內及周邊監視器影像，迅速鎖定犯嫌身分，初步研判為轄內有多項前科之羅姓男子（48歲），並經被害人指認無誤，同時掌握犯嫌犯案後騎乘白色重機車逃逸之動線，立即通報並擴大調閱沿線監視畫面，全力追緝。

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鳳山分局即與刑警大隊共組專案小組，持續追查犯嫌行蹤，經連夜追緝，發現犯嫌將作案車輛停放於小港區一帶，警方隨即埋伏守候，最終於4月12日凌晨3時48分在小港區新昌街一帶成功將羅嫌查緝到案，並當場查扣作案刀具、犯案衣物及部分贓款等證物。

警方表示，全案自報案至犯嫌落網歷時僅約4小時，全案訊後，依恐嚇取財罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

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