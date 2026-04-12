長照悲歌?台南老翁推輪椅載妻散步雙溺斃

消防人員在台南安南區嘉南大圳河道協助將一對老夫妻的遺體打撈上岸。（民眾提供）

又傳長照悲歌?一對82歲、76歲老夫妻昨（11日）外出後失蹤，被發現溺斃安南區的嘉南大圳，家屬哀慟指認說，老父母各有病痛纏身，平時是父親照顧母親，當天父親推輪椅載母外出散步，沒想到發生憾事，對死因無異見，警方報請檢方相驗，初步排除他殺之嫌。

4月11日下午近4點許，鄭姓男子騎機車行經安南區1處路口時，發現嘉南大圳堤岸旁有1輛輪椅，外觀嶄新且輪椅上放有手機，現場卻無人看管，於是下車查看，發現河道內疑漂浮2具浮屍，立即報案。

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消防人員到場後將2具浮屍打撈上岸，檢視1男1女兩人均已明顯死亡，且未發現明顯外傷，警方依現場遺留物品線索、追查到死者家屬，兩死者的子女家人到場確認是他們的老父母。

據了解，女死者因失智及行動不便需乘用輪椅，生前平時由其丈夫照顧；男死者近期也因身體重病到醫院治療，當天從醫院請假回家、對家人表示欲推輪椅載妻子外出散步。家屬於當天下午2點半發現老父母外出未歸且聯繫不上人，正欲報案時就接獲警方通知前往指認浮屍。

警方調閱案發地沿路監視器影像，發現當天下午2點15分時，老翁推載著妻子的輪椅由郡安路6段往西行經安明路口，過程未見其他人車尾隨老夫妻；檢警相驗遺體後研判老夫妻應是輕生，已將夫妻遺體發還家屬。

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