男子騎車撞進路燈路樹夾縫不治 警將路面油汙納入追查方向

新北市蘇姓騎士騎車行經環漢路段，無故偏移撞卡路樹與燈桿間，傷重不治，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步釐清。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘇姓男子騎機車途經板橋區環漢路，突然撞向路邊，卡在路燈桿及行道樹間縫隙，傷重昏迷，到院急救仍不治，警方今天相驗釐清死因，初判撞擊後傷重身亡，家屬難掩哀慟，透露愛子當時從三峽要到林口訪友取物；監視器畫面中，發現身亡騎士案發前後輪失控、人車突偏移，後方目擊駕駛也提供監視器，警方將地面油汙及胎紋等因素納入影響安全駕駛因素，擴大過濾監視器，釐清汙染源來源。

這起車禍發生在11日晚間6時許，地點在新北市板橋區環漢路四段，當時22歲蘇姓男子騎乘機車，沿環漢路四段往新莊方向，行經上述地點因不明原因失控自撞燈桿。

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消防獲報到場救護，發現蘇男昏迷，緊急送醫仍不治；警方查訪、過濾案發影像，發現騎士事發前突然偏移，不排除地面油汙或胎紋等因素釀禍，一併採證供檢方、交通鑑定委員會釐清車禍因素。

新北市蘇姓騎士騎車行經環漢路段，無故偏移撞卡路樹與燈桿間，傷重不治，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步釐清。（記者吳仁捷翻攝）

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