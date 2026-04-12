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    首頁 > 社會

    花蓮男「泥醉」斷片停路中昏睡 吉安警急喚醒法辦

    2026/04/12 12:57 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

    花蓮33歲許姓男子日前因酒後駕車陷入嚴重「斷片」狀態，竟把汽車直接停在吉安鄉吉安路三段的車道上呼呼大睡，宛如一顆「移動地雷」。吉安警分局接獲民眾報案趕抵現場，拍窗數分鐘才將許男喚醒，經測得酒測值每公升達 0.72毫克，全案詢後依公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

    吉安警分局今指出，吉安派出所於日前深夜11點20分許接獲民眾報案，指稱吉安路三段車道上有一輛汽車長時間停駐不動，由於深夜視線不良，後方車輛險些追撞。員警火速趕赴現場後，發現該車引擎未熄火，駕駛許男則在座艙內陷入深沉昏睡，任憑外界喧鬧也毫無反應。

    警方指出，員警當時連續拍打車窗數分鐘才成功將許男喚醒，當許男降下車窗時，車內隨即湧出濃烈的酒氣。許男神情恍惚、言語不清，顯已嚴重喪失判斷能力，警方隨即對其施以酒精濃度檢測，數值已遠超過法定標準，隨即將其帶回派出所偵訊。

    據了解，許男當晚酒後執意駕車返家，卻因體力不支與酒精作祟，在行駛途中直接「斷片」睡著。所幸路過民眾機警報案，警方及時攔阻，才未造成嚴重的追撞慘劇。

    酒後駕車嚴重威脅其他用路人的生命財產安全。吉安分局藉此呼籲，酒後駕車害人害己，民眾切勿心存僥倖挑戰法律底線。分局強調，未來將持續強化深夜路檢與巡邏勤務，落實「開車不喝酒、喝酒不開車」的交通原則，嚴查酒駕歪風，以共同維護道路交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

    花蓮一名男子酒駕後開車上路，竟開到一半睡著，汽車就停在車道上。（警方提供）

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