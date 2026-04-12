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    首頁 > 社會

    男子疑毒駕被搜出3把槍及毒品 檢方聲押獲准

    2026/04/12 12:42 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉市警方11日凌晨街頭圍捕林男、高男2名犯嫌，查獲槍枝、毒品等證物。（警方提供）

    嘉市警方11日凌晨街頭圍捕林男、高男2名犯嫌，查獲槍枝、毒品等證物。（警方提供）

    嘉義市（11）昨天凌晨街頭上演警匪追逐，林男疑毒駕，搭載高姓男子遇警方圍捕，竟倒車甩尾衝撞店家招牌欲逃逸，被警車包圍後，車上搜出3把長短槍及67發子彈與二級毒品依托咪酯等物；林男涉違法持有槍枝、子彈等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡事實，檢方今天上午向嘉義地院聲請羈押獲准。

    至於高男係施用第二級毒品罪嫌，但尚無確認的尿液鑑定報告，檢察官訊後請回。

    嘉義地檢署表示，昨凌晨3時許，警方在嘉市興業西路實施交通攔查林男駕駛的車輛疑忽快忽慢，疑似毒駕，林男拒不停車，旋即倒車、迴轉加速逃逸，沿途撞毀路旁人行道花台及店家招牌後，林男與車上乘客高姓男子隨即棄車徒步逃逸。

    經警方以現行犯逮捕林男、高男，並實施搜索，在車上查獲槍枝3把、子彈64顆及第二級毒品依托咪酯1包案件。

    檢察官於昨夜間訊問後，認為林男涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有槍枝、子彈等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且犯行嚴重危害社會秩序，有逃亡之事實，向法院聲請羈押獲准。

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    警方逮捕林男、高男2嫌，查獲長、短槍3把，還有霰彈等子彈。（警方提供）

    警方逮捕林男、高男2嫌，查獲長、短槍3把，還有霰彈等子彈。（警方提供）

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