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    首頁 > 社會

    桃園凌晨傳槍響？警澄清沒開槍 逮2失聯移工

    2026/04/12 12:14 記者鄭淑婷／桃園報導
    豆男逃逸途中讓女友人下車先跑，警方趕緊將他控制。（記者鄭淑婷翻攝）

    豆男逃逸途中讓女友人下車先跑，警方趕緊將他控制。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園警分局中路派出所員警昨（11）日深夜10點多查緝1輛自小客車，駕駛拒檢加速逃逸，行駛200公尺後緊急讓車內女乘客下車逃跑，警方立即將2人攔截逮捕，經查2人都是越南籍失聯移工，且駕駛無照，借車的車主也將連帶受罰，有民眾PO文指出聽到槍響，警方澄清現場並未開槍。

    警方表示，中路所員警巡邏時，在桃園區延壽街發現1輛自小客車後方尾燈毀損，上前示意請駕駛停靠路旁配合查察，但39歲豆姓駕駛假意受檢隨即加速逃逸，行駛約200公尺、轉進中山路後，突然停靠路旁讓車內33歲阮姓女子下車逃跑，員警見狀進行追緝，分別控制豆男並徒步追緝阮女，追逐約100公尺就將她控制，經查2人均已通報失聯，訊後依法移請移民署專勤隊收容。

    此外，豆男無照駕駛部分，依交通管理處法條例第21條1項，最高可處新臺幣6萬元罰鍰，其友人提供車輛讓無照之人駕駛，依交通管理處法條例第21條7項、最高可處新臺幣12000罰鍰，警方均已依法舉發。

    阮姓女子下車逃逸，跑約100公尺就被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

    阮姓女子下車逃逸，跑約100公尺就被逮。（記者鄭淑婷翻攝）

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