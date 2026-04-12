台中科博館人肉佔車位 還嗆「要亂大家來亂」引眾怒

台中一位撐傘民眾，昨天在科博館附近「人肉佔車位」，警方強調已違反道交條例可開罰。（擷取自社會事新聞影音）

台中一位民眾，昨天開車到北區科博館附近，看到一個停車格要停車時，卻有一位撐著雨傘的男子「人肉佔車位」，雖告知不能這樣佔位，但撐傘男子卻一再跳針表示「車子只是在迴轉，快過來了」，甚至嗆「要亂大家來亂」、「沒關係我跟你們耗、我很有空」，最後同行親友還將車硬停入，引方民眾議論；警方表示，肉身佔車位行為已觸法，可依道路交通管理處罰條例開罰。

一位民眾在臉書「社會事新聞影音」PO文，表示11日到北區科博館附近的健行路，看到一個停車格要停車，卻有一位撐傘男子「人肉佔位」，男子告知不能這樣佔位，撐傘男子表示，等這台車走很久了，希望這位民眾讓他停，強調「好不容易才迴轉過來，繞一圈迴轉過來，你們真的要這樣嗎？」、「感謝你、謝謝你們幫忙」。

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這位車主則告知「不能這樣，若前面有位置你們可以到前面停，我們先到的」，車上的女乘客也質問：「車沒到、人先到，可以這樣嗎（佔位）？」，強調「人不能佔停車格」。

不過這位撐傘哥還是不願讓位，一再跳針強調「車子只是在迴轉，快過來了？」，甚至嗆「「要亂大家來亂」，「沒關係我跟你們耗、我很有空」，最後等了好幾分鐘才到的車子，硬將車子停入車位，民眾怒「先到的車反而沒位」，將整個過程po上網路。

台中市警局第二分局表示，昨天接獲報案，派遣員警到場時雙方已各自離去，現場並未發現違規情事。不過民眾如有以肉身佔車位的行為，依據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款規定，「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」者，可處新台幣500元罰鍰，請民眾勿以身試法。

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