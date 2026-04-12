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    宜蘭碧候溫泉封園遭闖入泡湯 公所承辦員被打傷7嫌落網

    2026/04/12 11:49 記者江志雄／宜蘭報導
    碧候溫泉將委外經營，目前封園修繕。（圖由宜蘭縣政府提供）

    碧候溫泉將委外經營，目前封園修繕。（圖由宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉目前封園修繕，同時辦理委外作業，不料屢屢遭人闖入泡湯，鄉公所謝姓承辦人員發現後到場勸阻，對方認為管太多了，揪眾毆打謝男洩憤，連勸架的小吃店江姓老闆也被打傷，警方出動快打警力，連夜查獲7名嫌犯到案。

    碧候溫泉位在部落山林中，泉質屬於碳酸氫鈉泉，即俗稱的美人湯，是原民會補助的全國原住民部落3大秘湯示範區之一，宜蘭縣政府代管3年後，今年1月交還南澳鄉公所經營管理。南澳鄉公所文化觀光課今天（12日）表示，碧候溫泉將委外經營，封園期間請勿擅自入園，以免發生危險。

    碧候溫泉封園期間，經常傳出遭人闖入泡湯，謝姓承辦員巡園發現，要求簽下切結書，泡湯民眾對此懷恨在心，10日晚間10點多，得知謝男在南澳市區1家小吃店聊天，一群男子搭乘2輛轎車到場，衝進店內砸店傷人，江姓老闆居中勸架也遭波及，謝、江2人受傷送醫，所幸傷勢均無大礙。

    事發當下，小吃店已經打烊，還沒拉下鐵門，7名男子怒氣沖沖跑進店裡，拿起桌上酒瓶砸人，地面上血跡斑斑，蘇澳警分局接獲報案後啟動快打警力，警方抵達事現場，動手打人的男子已經鳥獸散。

    警方過濾監視畫面掌握嫌犯身分，連夜在大南澳地區查獲7名涉案男子，嫌犯在警詢時供稱，因謝男管太多了，他們心生不滿，便找他理論。警方認定嫌犯涉及傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪，全案將函送宜蘭地檢署偵辦。

    宜蘭碧候溫泉謝姓承辦員，10日深夜在南澳一家小吃店被打傷，警方連夜查獲7人到案。（圖由警方提供）

    宜蘭碧候溫泉謝姓承辦員，10日深夜在南澳一家小吃店被打傷，警方連夜查獲7人到案。（圖由警方提供）

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