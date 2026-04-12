開庭態度差被告誡竟嗆「帶槍輸贏」 他惹怒新北地檢署下場慘了

温男開庭時態度差被法警告誡，隔天竟致電新北地檢署嗆聲「帶槍去輸贏」，被拘提到案收押。（資料照）

温姓男子日前赴新北地檢署開庭時，因態度不佳被法警告誡，但他認為自己沒有錯，當庭與法警起爭執，隔天甚至致電地檢署檢舉，並嗆聲「帶槍去輸贏」，檢方得知此事後盛怒，指揮警方蒐證並將其拘提到案，查扣空氣槍等證物，詢後移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

據了解，48歲温嫌為新北市永和區某熱炒店員工，他因日前與他人發生行車糾紛案件，上個月30日上午赴新北地檢署開庭，但溫嫌庭訊期間疑因態度不佳，加上雙眼怒視檢察官，法警見狀上前後詢問「為什麼要瞪檢察官？」，並告誡「麻煩態度要好一點」等語。

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據知，溫嫌自認態度並沒有不好，當場在庭上與法警回嘴，還自稱帶了秘錄器，法警隨即警告庭訊不能錄音、錄影，但這時温嫌又改口，稱自己是將秘錄器放在法庭外，由於開庭受到影響延遲，眾人無言以對，檢察官看不下去，出言制止温嫌後，才讓開庭流程順利進行。

豈料，温嫌隔天（31日）心存芥蒂打電話至地檢署，向政風室人員敘述開庭過程受到委屈，不斷抱怨並想要檢舉該名法警，但他自顧自越講越火大，突暴怒嗆聲「不然拿槍到地檢署找你們輸贏！」，隨後連續發出拉槍枝滑套聲響，接著將電話掛斷。

檢方得知此事後勃然大怒，竟然恐嚇地檢署，認為此風不可長，直接下令指揮中和警分局偵辦，警方專案小組連日蒐證完畢後，上週四（9日）持拘票、搜索票，前往温嫌住處將其拘提到案，搜出空氣槍1把、手機等相關證物，詢後依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押不禁見獲准。

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